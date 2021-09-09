Эксперты бизнес-школы «Сколково» за исходный показатель взяли общее количество долларовых миллионеров в России по оценке банка Credit Suisse — 297 тыс. в 2020 году (методология Credit Suisse учитывает все активы, а не только финансовые).
Стоит добавить: предлагаются гомеопатические лекарства под видом биологически активных добавок (БАД) без регистрационных удостоверений и спецпитание для спортсменов, ввоз которого запрещен без спецразрешения Минспорта РФ.
Старый коричневый карлик, который играет не по правилам По данным New-Science, «Авария» находится на расстоянии около 50 световых лет от Земли и вращается со скоростью 800 000 км/ч, быстрее, чем любой другой коричневый карлик, обнаруженный на аналогичном расстоянии от Земли.
Эксперимент по рассеянию нейтронов на кристалле кремния позволил одновременно определить динамические параметры кристаллической решетки, измерить среднеквадратичный зарядовый размер нейтрона и наложить ограничения на существование гипотетической пятой силы.