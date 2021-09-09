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Аналитики оценили число миллионеров в регионах

Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» оценили, сколько долларовых миллионеров проживает в российских регионах.
РБК
Оценки «Сколково» указывают на то, что в Москве и Подмосковье живут более 100 тыс. миллионеров, или 35% от общего количества в России.
РБК
Распределение богатых людей по регионам было выведено исходя из косвенного признака — количества стоящих на учете в регионе люксовых автомобилей, принадлежащих физлицам.
РБК
Эксперты бизнес-школы «Сколково» за исходный показатель взяли общее количество долларовых миллионеров в России по оценке банка Credit Suisse — 297 тыс. в 2020 году (методология Credit Suisse учитывает все активы, а не только финансовые).
РБК

С чего всё началось

Аналитики оценили число миллионеров в регионах
Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» оценили, сколько долларовых миллионеров проживает в российских регионах.
РБК17:00

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