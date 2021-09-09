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Аналитики оценили число миллионеров в регионах

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Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» оценили, сколько долларовых миллионеров проживает в российских регионах.
РБК
Оценки «Сколково» указывают на то, что в Москве и Подмосковье живут более 100 тыс. миллионеров, или 35% от общего количества в России.
РБК
Распределение богатых людей по регионам было выведено исходя из косвенного признака — количества стоящих на учете в регионе люксовых автомобилей, принадлежащих физлицам.
РБК
За исходный показатель эксперты взяли общее количество долларовых миллионеров в России по оценке банка Credit Suisse (учитывает все активы, а не только финансовые) — 297 000 в 2020 году.
Forbes

С чего всё началось

Аналитики оценили число миллионеров в регионах
Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» оценили, сколько долларовых миллионеров проживает в российских регионах.
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