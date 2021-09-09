Ученые физического факультета Томского госуниверситета (ФФ ТГУ) прогнозируют траектории движения околоземных объектов, в частности космического мусора и астероидов; проект рассчитан на три года и получил поддержку Российского научного фонда (РНФ) в размере около 4,5 миллиона рублей ежегодно, сообщает пресс-служба вуза.
Сериал "Вертинский" о жизни и творчестве знаменитого русского артиста и композитора Александра Вертинского станет первым сериалом Первого канала с премьерой на онлайн-платформе, он выйдет в онлайн-кинотеатре KION в ночь на 13 сентября, а позднее будет показан в эфире Первого канала, сообщил журналистам в среду генеральный директор МТС Медиа/KION Игорь Мишин.