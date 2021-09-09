Сериал «Вертинский» Первого канала выйдет в онлайн-кинотеатре KION 13 сентября

Сериал "Вертинский" о жизни и творчестве знаменитого русского артиста и композитора Александра Вертинского станет первым сериалом Первого канала с премьерой на онлайн-платформе, он выйдет в онлайн-кинотеатре KION в ночь на 13 сентября, а позднее будет показан в эфире Первого канала, сообщил журналистам в среду генеральный директор МТС Медиа/KION Игорь Мишин.