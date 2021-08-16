К такому выводу пришли аналитики «Метриум», проанализировав ситуацию на рынке.Изменение условий льготной ипотеки на новостройки фактически лишило покупателей возможности приобрести жилье в кредит по льготной программе.
Речь идет о мезонинном финансировании — кредитовании с возможностью в дальнейшем приобрести акции заемщика, а также о практике выдачи ссуд в обмен на «золотую акцию», которая дает банку право влиять на решения клиента (Сбербанк решил расширять такую практику финансирования крупных клиентов-юрлиц в конце 2019 года).
Следователи завели уголовное дело против 29-летней жительницы Стерлитамака, которая, предположительно, выбросила из окна родильного отделения чужого ребенка, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Башкирии.