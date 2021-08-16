Будьте в Плюсе

Названы лучшие по экологии районы Подмосковья для покупки жилья

Как сообщила «МК» управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка, во время пандемии коронавируса важность экологической обстановки среди потенциальных покупателей заметно увеличилась.
Московский Комсомолец
К такому выводу пришли аналитики «Метриум», проанализировав ситуацию на рынке.Изменение условий льготной ипотеки на новостройки фактически лишило покупателей возможности приобрести жилье в кредит по льготной программе.
Avaho.ru
По данным «Метриум», средняя стоимость квартиры в новостройках массового сегмента московского рынка жилья достигла 12,7 млн рублей.
Агентство Строительных Новостей
За первые шесть месяцев 2021 года в рамках программы «Семейная ипотека» одобрено и выдано банками 32 тыс. кредитов на общую сумму 108 млрд руб., сообщили эксперты аналитического центра «Дом.РФ».
РБК

Подробнее о событии

Менее 10% москвичей смогут воспользоваться семейной ипотекой
Экономика сегодня02:57
Есть ли жизнь после ипотечного бума?
Строительная Газетавчера в 09:33
Названы лучшие по экологии районы Подмосковья для покупки жилья
Московский Комсомолецвчера в 11:29
Кредит по льготной ставке смогут получить 8% покупателей новостроек в Москве
Avaho.ruвчера в 09:26
Аналитики оценили долю москвичей с возможностью взять семейную ипотеку
РБКвчера в 12:15
Изменение ставок по ипотеке с 6 по 13 августа 2021 года
ЛюдиИпотеки.рфвчера в 06:19
Рынок недвижимости в Люберцах: влияние пандемии и актуальные цены
РИАМО в Люберцахвчера в 06:04

Интересное

Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Сбербанк оценил популярность нестандартного кредитования компаний

Речь идет о мезонинном финансировании — кредитовании с возможностью в дальнейшем приобрести акции заемщика, а также о практике выдачи ссуд в обмен на «золотую акцию», которая дает банку право влиять на решения клиента (Сбербанк решил расширять такую практику финансирования крупных клиентов-юрлиц в конце 2019 года).
РБК02:00

СК завел дело о женщине, выкинувшей из окна роддома чужого ребенка

Следователи завели уголовное дело против 29-летней жительницы Стерлитамака, которая, предположительно, выбросила из окна родильного отделения чужого ребенка, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Башкирии.
РБКвчера в 16:45