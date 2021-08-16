Сбербанк оценил популярность нестандартного кредитования компаний

Речь идет о мезонинном финансировании — кредитовании с возможностью в дальнейшем приобрести акции заемщика, а также о практике выдачи ссуд в обмен на «золотую акцию», которая дает банку право влиять на решения клиента (Сбербанк решил расширять такую практику финансирования крупных клиентов-юрлиц в конце 2019 года).