Экономика

РБКРБКАналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

В своем обращении россиянам президент Владимир Путин поручил увеличить сумму кредита в рамках льготной ипотеки на покупку новостроек под 6,5% годовых с 3 млн и 8 млн руб. до 6 млн и 12 млн руб. соответственно.
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с чего всё началось
Представители строительной отрасли Севастополя очень позитивно восприняли обращение Президента Владимира Путина
, в котором он, среди прочего, предложил перенести ряд строительных норм из категории обязательных в рекомендованные, а также сообщил о расширении программы льготной ипотеки под 6,5% ипотечного кредитования – лимит предложено поднять с трех до шести миллионов рублей.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 22:50, Ашберн
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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

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Игры

Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077

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Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

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Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
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РБК 22:18
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Общество

В США зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом

Вашингтон, 27 июня 2020, 03:57 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 40 870 человек, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 20:57
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Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
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Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

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Армия и оружие

Сирийская армия уничтожила группу боевиков в провинции Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) уничтожила группу боевиков из Сукур Аш-Шам из (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Идлиба, со ссылкой на источник в Сирии 25 июня сообщает ИА Красная Весна.
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Политика

Дипмиссии России в США начали угрожать после статьи NYT об Афганистане

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Политика

Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
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Рынок краткосрочной аренды начал оживать

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Авто

С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
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России предлагают отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2030 году

Реализацию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания предлагают запретить на территории РФ.
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Энергетика

Биржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум

Цена бензина Аи-95 снова побила исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
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Культура

Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино»

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», в первой серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» изменится внешний вид кота Матроскина.
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Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами

В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
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Экономика

KLM получила помощь правительства Нидерландов в размере 3,4 млрд евро

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Интерфакс 08:46
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Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

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Общество

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Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
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США из-за Гонконга ввели визовые санкции против китайских чиновников

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