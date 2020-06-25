с чего всё началось

В своем обращении россиянам президент Владимир Путин поручил увеличить сумму кредита в рамках льготной ипотеки на покупку новостроек под 6,5% годовых с 3 млн и 8 млн руб. до 6 млн и 12 млн руб. соответственно.

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

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Общество В США зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом Вашингтон, 27 июня 2020, 03:57 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 40 870 человек, сообщает агентство Reuters. 47

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,6K

Армия и оружие Сирийская армия уничтожила группу боевиков в провинции Идлиб Сирийская арабская армия (САА) уничтожила группу боевиков из Сукур Аш-Шам из (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Идлиба, со ссылкой на источник в Сирии 25 июня сообщает ИА Красная Весна.

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа». 2,1K

Политика Дипмиссии России в США начали угрожать после статьи NYT об Афганистане Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство в США. 5

Политика Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.

Недвижимость Рынок краткосрочной аренды начал оживать Рынок краткосрочной аренды начал оживать После вызванного карантинными ограничениями трехмесячного простоя спрос на квартиры, сдаваемые в краткосрочную аренду, начинает восстанавливаться.

Культура Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино» Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», в первой серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» изменится внешний вид кота Матроскина. 17

Экономика KLM получила помощь правительства Нидерландов в размере 3,4 млрд евро Как сообщалось ранее, Air France получила поддержку французского правительства в размере 7 млрд евро, включая прямой заем объемом 3 млрд евро.

Общество Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО. 201