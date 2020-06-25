Экономика
РБКАналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%
В своем обращении россиянам президент Владимир Путин поручил увеличить сумму кредита в рамках льготной ипотеки на покупку новостроек под 6,5% годовых с 3 млн и 8 млн руб. до 6 млн и 12 млн руб. соответственно.
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с чего всё началось
Представители строительной отрасли Севастополя очень позитивно восприняли обращение Президента Владимира Путина, в котором он, среди прочего, предложил перенести ряд строительных норм из категории обязательных в рекомендованные, а также сообщил о расширении программы льготной ипотеки под 6,5% ипотечного кредитования – лимит предложено поднять с трех до шести миллионов рублей.ForPostвчера в 06:08
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Президент РФ распространил льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 и 12 млн руб
Вестник Мордовии24 июня в 06:48
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Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
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Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
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Общественная служба новостей вчера в 19:31
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RT на русском 15:27
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Добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, должно настораживать появление нескольких опасных симптомов.
РБК 22:18
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Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
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Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
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Известия 11:15
Армия и оружие
Сирийская армия уничтожила группу боевиков в провинции Идлиб
Сирийская арабская армия (САА) уничтожила группу боевиков из Сукур Аш-Шам из (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Идлиба, со ссылкой на источник в Сирии 25 июня сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна вчера в 13:51
Путешествия
Богатые россияне взвинтили цены в отелях на Черном море
Мкртчян отметил, что номера, которые раньше стоили 10 тысяч рублей в сутки, уже взвинтили цены до 15 тысяч рублей.
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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Политика
Дипмиссии России в США начали угрожать после статьи NYT об Афганистане
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Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ 19:25
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Рынок краткосрочной аренды начал оживать
Рынок краткосрочной аренды начал оживать После вызванного карантинными ограничениями трехмесячного простоя спрос на квартиры, сдаваемые в краткосрочную аренду, начинает восстанавливаться.
Коммерсантъ 18:49
Авто
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru 04:19
Авто
России предлагают отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2030 году
Реализацию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания предлагают запретить на территории РФ.
Новые автомобили 00:42
Энергетика
Биржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум
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Культура
Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино»
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Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
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Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами
В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
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KLM получила помощь правительства Нидерландов в размере 3,4 млрд евро
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Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
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Общество
В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
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Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
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Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
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Политика
США из-за Гонконга ввели визовые санкции против китайских чиновников
Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил о введении визовых ограничений в отношении чиновников Коммунистической партии Китая (КПК) за "подрыв автономии" Гонконга.
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