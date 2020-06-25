Экономика

РБКРБКАналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

В своем обращении россиянам президент Владимир Путин поручил увеличить сумму кредита в рамках льготной ипотеки на покупку новостроек под 6,5% годовых с 3 млн и 8 млн руб. до 6 млн и 12 млн руб. соответственно.
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с чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).
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Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

RuNews24.ru23 июня в 18:46

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

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В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

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