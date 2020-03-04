По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.

с чего всё началось

Эксперты НРА прогнозируют, что эффект для бюджета в 2020 году может вырасти до 48 млрд рублей. При этом сэкономленные средства перераспределят на индексацию выплат людям, уже вышедшим на пенсию.

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