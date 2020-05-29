Экономика
Вечерняя МоскваАналитики оценили масштаб безработицы из-за коронавируса
В международной консалтинговой компании Boston Consulting Group подсчитали, что из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничительных мер каждый шестой житель планеты рискует лишиться работы в ближайшие два-три месяца.
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 22:13, Ашберн
Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском 13:56
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров
Рекомендации по профилактике распространения COVID-19 в кинотеатрах подготовили Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ: - при походе в кино рекомендуется носить защитную маску.
АТВмедиа 07:30
Общество
За пособием по безработице обратились более 40 млн американцев
Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, с 17 по 23 мая, составило 2,123 млн, что на 323 тыс. меньше по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели (2,446 млн заявок), сообщило американское министерство труда.
Финансовая газета 10:55
Происшествия
В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК 20:51
Общество
«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты
Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Здоровье
В России резко выросла смертность трудоспособного населения
По итогам первых трех месяцев 2020 года в России резко выросла смертность трудоспособного населения.
9111.ru 26 мая в 05:57
Экономика
ЦИАН сообщил о 7%-ном падении цен на жилье в среднем по России
Средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке России за два месяца режима самоизоляции снизилась на 7,4%. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН, посвященном анализу вторичного рынка в период карантина.
РБК 07:19
Авто
Автобренд Datsun уходит из России
Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка.
Автоновости дня 05:01
Общество
Бизнесмен из Польши обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве
На главу Россельхознадзора Сергея Данкверта поступило заявление в полицию от представителя польского производителя молочных продуктов «Млековита».
Право.ру 03:25
Футбол
«Арсенал» поборется с «Челси» и «МЮ» за Коутиньо
Лондонцы вступили в борьбу за бразильца, на которого претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Лестер».
Metaratings 10:59
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
Экономика
С 1 июля в Крыму введен новый налоговый режим для самозанятых лиц
Регистрация в качестве плательщика налога на профессиональный доход осуществляется через специальное мобильное приложение "Мой налог", которое можно скачать на сайте www.nalog.ru.
Глас Народа вчера в 04:00
Игры
The Last of Us: Part II займет много места на жестком диске PS4
Srnsk вчера в 23:39
Общество
Белый дом впервые не намерен публиковать свой прогноз развития экономики
Белый дом летом впервые не станет публиковать свой ежегодный прогноз развития американской экономики, сообщает газета The Washington Post.
Аргументы и Факты 11:46
Энергетика
Правительство США подтвердило рост запасов нефти в стране
Вашингтон, 28 мая 2020, 19:14 — REGNUM Управление энергетической информации (EIA) правительства США сообщило о росте запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе на 7,9 млн баррелей, 28 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM 12:14
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Футбол
Гарай отказался продлевать контракт с «Валенсией» и летом покинет клуб
Защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай не захотел продлевать контракт с испанским клубом, утверждает источник.
Soccer.ru 21:58
Происшествия
В Новосибирской области умер ещё один пациент с коронавирусом
Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 2300 пациентов с коронавирусом (из них 138 — дети), 891 человек выздоровел, 30 скончались.
REGNUM 26 мая в 01:13
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru 09:28
Авто
Рестайлинговый Lada Largus FL заметили в Тольятти
Первые снимки рестайлинговой модели были сделаны в Тольятти.
Экономика сегодня вчера в 03:54
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Энергетика
Транзит газа из России через Польшу в Германию остановлен
Транзит газа по трубопроводу "Ямал - Европа" из России через Белоруссию и Польшу в Германию во вторник сведен к нулю.
ТАСС 26 мая в 04:10
Футбол
Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11:24