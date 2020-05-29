Экономика
Вечерняя МоскваАналитики оценили масштаб безработицы в мире из-за коронавируса
В международной консалтинговой компании Boston Consulting Group подсчитали, что из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничительных мер каждый шестой житель планеты рискует лишиться работы в ближайшие два–три месяца.
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BCG: каждый шестой человек в мире может потерять работу из-за коронавируса
Rambler News Serviceвчера в 17:02
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Общество
Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами
Интерфакс вчера в 16:58
Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут начать работать парикмахерские
Власти Подмосковья намерены с 3 июня открыть парикмахерские.
BFM.ru 11:49
Здоровье
Беглов предупредил, что Петербург еще не вышел на плато
Санкт-Петербург, 29 мая 2020, 18:40 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге по-прежнему превышает число выздоровлений, что не позволяет говорить о выходе города на плато по заболеваемости.
REGNUM 11:40
Политика
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
Авто
Загадочный прототип Bugatti заметили во время дорожных испытаний
Судя по снимкам, прототип получил такие же передний бампер и круглые вентиляционные отверстия крыла, как и Chiron Super Sport 300+.
CarsWeek.ru 09:46
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Экономика
Российские банки нарастили продажи золота на фоне пандемии
Снижение показателя означает, что банки нарастили продажу золота на 4,6 тонны, до 73,4 тонн, приводит РБК оценку аналитика банка БКФ Максима Осадчего.
REGNUM 27 мая в 23:39
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка
Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru вчера в 12:53
Футбол
Пеле, Неймар и Халк вошли в список самых переоценённых футболистов
Портал Football365 составил список игроков, которые были самыми переоцененными в истории футбола.
Pravda.Ru вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Пригожин и Лепс не смогли получить МРОТ от ФНС
Издательство "Собеседник" сообщило о том, что певец Григорий Лепс и продюсер Иосиф Пригожин подали заявку в ФНС на получение МРОТ, но были отвергнуты.
Pravda.Ru 09:12
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков
Однако в воскресенье столицу ждет очередной удар стихии – по самым пессимистичны модельным прогнозам на мегаполис может обрушиться месячная норма осадков – до 52 миллиметров, что остудит воздух до плюс 15.
РИА Новости 06:27
Общество
Роспотребнадзор представил рекомендации по работе кинотеатров
Сеансы в кинозалах рекомендовано начинать с интервалом не меньше 15 минут для небольших заведений и не меньше 10 минут для кинотеатров, где семь и больше залов.
Солидарность вчера в 06:24
Политика
Венгры станут национальным достоянием Украины
В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
Lenta.ru 10:31
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Общество
В Тюменской области рассказали о втором этапе снятия ограничений
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что с понедельника, 1 июня, в регионе начнётся второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности.
RT на русском 07:59
Общество
В России втрое увеличат размер пособия по безработице
Частных предпринимателей причислили к категории граждан, имеющих право на получение максимального пособия по безработице.
Новые Ведомости вчера в 06:10
Общество
Минюст убрал увеличенные штрафы из проекта нового КоАП
Наказания и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП увеличиваться не будут, сообщает в пятницу Минюст.
РИА Новости 11:42
Технологии
Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн Android-смартфонам
Исследователи обнаружили такие китайские шпионские приложения, которые угрожают 100 млн Android-смартфонам.
Ferra 07:41
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до похудения на 20 килограммов
22-летний рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштейн, показал свои фото до похудения более чем на 20 килограмм.
Discover24 05:08
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Общество
Свердловская область переходит на новую статистику по коронавирусу
Свердловская область начала переходить на новую методику подсчета заболеваемости коронавирусом, при которой бессимптомные носители не включаются в число заболевших.
Политсовет 05:43
Хоккей
Приз лучшего снайпера НХЛ предложили переименовать в честь Овечкина
ProstoProSport 01:00