Экономика
Вечерняя МоскваАналитики оценили масштаб безработицы в мире из-за коронавируса
В международной консалтинговой компании Boston Consulting Group подсчитали, что из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничительных мер каждый шестой житель планеты рискует лишиться работы в ближайшие два-три месяца.
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BCG: каждый шестой человек в мире может потерять работу из-за коронавируса
Rambler News Serviceвчера в 17:02
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Экономика
В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%
В целом на 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. (34,3% от всего портфеля), добавили в БКИ.
Коммерсантъ 00:54
Политика
Меркель озвучила условие снятия санкций с России
Меркель убеждена, что поводов для позитивного взаимодействия с Россией довольно много, перечислив в качестве примера ситуацию в Сирии и Ливии, экономику, здравоохранение, а также защиту климата.
RuNews24.ru вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Общество
Галкин спародировал совещание Путина и Собянина
Максим Галкин, судя по интерьерам, в своем особняке в деревне Грязь записал пародийное видео, в котором одновременно сыграл президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Политика
Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для кинотеатров
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для предупреждения распространения COVID-19 в кинотеатрах.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:22
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, в котором прописан особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:07
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Здоровье
Доктор Мясников перечислил причины ослабления коронавируса в стране
Каждый раз, попадая в очередной организм, вирус немного ослабевает. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
Российская газета 00:03
Кино
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily 27 мая в 11:29
Общество
Где в Кузбассе за сутки обнаружили людей с коронавирусом
На 28 мая коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 человек. Всего же вирус выявили у 482 кузбассовцев.
ВашГород.ру вчера в 00:13
Гаджеты
AMD переносит Zen 3 на 2021 год
Новые слухи опровергают эту информацию и указывают, что Ryzen 4000 выйдет в 2021 году, и они уже будут на техпроцессе 5 нм.
Astera вчера в 10:22
Экономика
ЦИАН сообщил о 7%-ном падении цен на жилье в среднем по России
Средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке России за два месяца режима самоизоляции снизилась на 7,4%. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН, посвященном анализу вторичного рынка в период карантина.
РБК вчера в 07:19
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК вчера в 04:19
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Общество
Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы
Metaratings вчера в 13:50
Политика
Руководство Twitter отреагировало на указ Трампа о соцсетях
Руководство компании Twitter назвало "реакционным и политизированным" указ президента США Дональда Трампа о социальных сетях.
Газета.Ru вчера в 22:56
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе профинансирует Apple
Новый фильм режиссера должен стать экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна, повествующего о событиях начала 1920-х годов в штате Оклахома.
ИА Красная Весна вчера в 04:47
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Футбол
Вратарь «ПСЖ» попал в аварию и разбил Lamborghini
20-летний голкипер Марцин Булка, права на которого принадлежат французскому «ПСЖ», попал в ДТП. Об этом рапортует «Твиттер» Footballogue.
Евро-футбол.ру 01:03
Шоу-бизнес
Лепс, Эмин, Пригожин, Агутин и другие звезды эстрады обратились в ФНС за получением МРОТ
Некоторые из звезд шоу-бизнеса, включая мегапопулярных Григория Лепса, Николая Баскова, Иосифа Пригожина и Леонида Агутина, подали в Федеральную налоговую службу заявки на получение МРОТ каждому из сотрудников их компаний – 12130 руб. Но не все из обратившихся такую компенсацию получили.
Территория новостей 01:08
Кино
Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе
Piter.tv 27 мая в 07:56
Общество
В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском вчера в 02:01
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание в Москве в начале июня
В Москве в начале июня ожидается похолодание с температурными аномалиями ниже нормы.
Известия вчера в 23:59
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета вчера в 04:33
Здоровье
В Новой Зеландии остался один пациент, инфицированный коронавирусом
Как сообщило в пятницу министерство здравоохранения страны, в Новой Зеландии остался лишь один пациент с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 00:53
Армия и оружие
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
Иностранные посетители зарубежных выставок «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик», заявил РИА Новости военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Lenta.ru вчера в 08:28