В международной консалтинговой компании Boston Consulting Group подсчитали, что из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничительных мер каждый шестой житель планеты рискует лишиться работы в ближайшие два-три месяца.

Экономика В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40% В целом на 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. (34,3% от всего портфеля), добавили в БКИ.

Политика Меркель озвучила условие снятия санкций с России Меркель убеждена, что поводов для позитивного взаимодействия с Россией довольно много, перечислив в качестве примера ситуацию в Сирии и Ливии, экономику, здравоохранение, а также защиту климата. 326

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 46

Общество Галкин спародировал совещание Путина и Собянина Максим Галкин, судя по интерьерам, в своем особняке в деревне Грязь записал пародийное видео, в котором одновременно сыграл президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. 1K

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 269

Общество Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, в котором прописан особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии коронавируса. 426

Происшествия В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. 96

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic. 1K

Гаджеты AMD переносит Zen 3 на 2021 год Новые слухи опровергают эту информацию и указывают, что Ryzen 4000 выйдет в 2021 году, и они уже будут на техпроцессе 5 нм. 1

Экономика ЦИАН сообщил о 7%-ном падении цен на жилье в среднем по России Средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке России за два месяца режима самоизоляции снизилась на 7,4%. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН, посвященном анализу вторичного рынка в период карантина.

Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.

Кино Новый фильм Мартина Скорсезе профинансирует Apple Новый фильм режиссера должен стать экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна, повествующего о событиях начала 1920-х годов в штате Оклахома. 8

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 105

Футбол Вратарь «ПСЖ» попал в аварию и разбил Lamborghini 20-летний голкипер Марцин Булка, права на которого принадлежат французскому «ПСЖ», попал в ДТП. Об этом рапортует «Твиттер» Footballogue.

Шоу-бизнес Лепс, Эмин, Пригожин, Агутин и другие звезды эстрады обратились в ФНС за получением МРОТ Некоторые из звезд шоу-бизнеса, включая мегапопулярных Григория Лепса, Николая Баскова, Иосифа Пригожина и Леонида Агутина, подали в Федеральную налоговую службу заявки на получение МРОТ каждому из сотрудников их компаний – 12130 руб. Но не все из обратившихся такую компенсацию получили.

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 2,3K