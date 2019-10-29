Экономика

РБКРБКАналитики оценили объем инвестиций в коммерческую недвижимость России

По оценке аналитиков, средний размер сделки составил $38 млн, при этом около 70% транзакций пришлось на сделки размером более $20 млн. В 2020 году объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость может вырасти до $3 млрд, заявили ранее в компании Cushman & Wakefield.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Цены на землю в Приморье подскочили на фоне объявления об ипотеке под 2%

РБК02:32

Инвестиции в петербургскую недвижимость сократились с начала года в 2,3 раза

78.ruвчера в 11:09

В Петербурге резко сократились инвестиции в недвижимость

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:10

Инвестиции в петербургскую недвижимость резко сократились

Piter.tvвчера в 11:59

В Петербурге стали меньше инвестировать в недвижимость

Gazeta.SPbвчера в 11:30

Инвесторы стали меньше вкладывать в недвижимость в Петербурге

Мойка78вчера в 11:27

В Петербурге резко снизились инвестиции в недвижимость

АБНвчера в 12:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые осуществила пуск ракеты «Булава»

RT на русском вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

РИА Новости вчера в 22:46
Происшествия

Три человека скончались на вечеринке в Москве

Росбалт вчера в 03:43
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Происшествия

Стало известно о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье

Знакомый с ситуацией источник агентства РИА Новости заявил, что незадолго до трагедии в воинской части в Забайкалье между открывшим огонь по людям срочником Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами произошел конфликт.
Журналистская правда 02:23
Футбол

«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А

«Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета, на 18-м месте в таблице.
Чемпионат вчера в 17:54
Армия и оружие

WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

По данным СМИ, информатор передал военным США данные о местоположении главы ИГ*, а также подробный план комнат в его убежище, в котором он сам находился во время операции по ликвидации.
Газета.Ru 00:15
Хоккей

Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Газета.Ru 02:19
Происшествия

Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР

Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
REGNUM вчера в 10:03
Армия и оружие

Летчики НАТО похвастались сопровождением «мощного Су-35»

«Дислоцированные в настоящее время вблизи северо-восточной границы НАТО истребители F-16 успешно перехватили сегодня некоторые российские самолеты, среди которых мощный Су-35 "Фланкер" (Flanker-Е+ по кодификации НАТО - ред.)», - сообщило ВВС Бельгии в Twitter.
ТК Звезда вчера в 20:27
Армия и оружие

Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Происшествия

В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия вчера в 11:54
Армия и оружие

На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»

Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
РИА Новости 01:11
Общество

Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей

Сервис по поиску работы Superjob провел несколько опросов, в которых выяснил, какой должна быть «достойная» пенсия и на какие источники дохода рассчитывают жители России по достижении пенсионного возраста.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Происшествия

65 лет назад в Бермудском треугольнике пропал самолет с военными

65 лет назад посреди Атлантического океана загадочным образом пропал самолет Lockheed R7V-1, перевозивший военных и членов их семей в Марокко с остановкой на португальском острове Терсейра в Азорском архипелаге.
Газета.Ru 02:06
Политика

В конгрессе США одобрили введение санкций против Анкары

Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций против Анкары и её финансового сектора из-за военной операции на северо-востоке Сирии и покупки российских зенитных ракетных систем С-400.
RT на русском вчера в 18:41
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 28 октября в 13:18
Происшествия

В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома

Порывы ветра сорвали кровлю с крыши пятиэтажного дома в городе Тулуне (Иркутская область).
ТАСС вчера в 22:44
Общество

Названы российские регионы с самыми качественными дорогами

Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
Lenta.ru 02:30
Армия и оружие

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

RT на русском вчера в 19:29
Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Космос

В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс

Известия 28 октября в 04:43
Происшествия

Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
Общество

Чубайс прокомментировал поручение президента о невозврате госинвестиций по технопроектам

Президент Владимир Путин поручил кабмину при участии Счетной палаты, Генпрокуратуры и Агентства стратегических инициатив определить допустимые случаи и объемы невозврата венчурных инвестиций, подготовить и внести соответствующие изменения в законодательство.
BFM.ru вчера в 10:35
Происшествия

В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником

В Улан-Удэ произошло ДТП с участием бронетранспортера и внедорожника.
Российская газета 02:32
Политика

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
РИА Новости вчера в 16:43
Происшествия

Миллионершу убили, залили бетоном, оставили в холодильнике и обокрали

Залитый в бетон труп миллионерши нашли в ее собственном холодильнике в городе Чиангмай на севере Таиланда.
Lenta.ru вчера в 07:56
Общество

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное