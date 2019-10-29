Экономика
РБКАналитики оценили объем инвестиций в коммерческую недвижимость России
По оценке аналитиков, средний размер сделки составил $38 млн, при этом около 70% транзакций пришлось на сделки размером более $20 млн. В 2020 году объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость может вырасти до $3 млрд, заявили ранее в компании Cushman & Wakefield.
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