Финансы
Политическая ЭкспертизаАналитики оценили перспективы рубля до конца 2020 года
Негативные факторы не позволят доллару в ближайшие месяцы опуститься ниже 71-74 рублей, но к концу года российская валюта должна вернуть утраченные позиции.
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Шоу-бизнес
Лолита заявила, что планирует выйти замуж в шестой раз
Gazeta.SPb 20:00
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец вчера в 04:15
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс 22:44
Здоровье
14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай
Общее число больных приближается к полутора тысячам За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено 14 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
АМИТЕЛ 22:30
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Здоровье
На Украине до конца лета продлили карантин из-за коронавируса
Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксировано более 60 тыс. случаев коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 05:15
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Некоторые категории россиян с 1 августа смогут получить повышенные пенсии и пособия.
ToDay News Ufa 14:29
Армия и оружие
В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости 18:23
Общество
СК назвал российские регионы-лидеры по числу налоговых преступлений
Как сообщила в интервью РИА Новости зампредседателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко, в 2019 году по числу уголовных дел в налоговой сфере лидировали Москва (228) и Московская область (152).
RuNews24.ru 22:41
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии
Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Lenta.ru 07:43
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Происшествия
На востоке Москве столкнулись шесть автомобилей
В Москве на внутренней стороне МКАД в районе Липецкой улицы столкнулись шесть автомобилей, три человека пострадали.
Газета.Ru 23:23
Шоу-бизнес
Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста
Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия 21:22
Шоу-бизнес
Наталья Штурм заявила, что сын Алибасова готов похоронить отца ради пиара
Бари Алибасов-младший готов ради самопиара похоронить собственного отца, заявила подруга продюсера Наталья Штурм в беседе с Sobesednik.ru.
РИА Новости 22:40
Политика
Власти США подготовили новый пакет помощи населению в $1 трлн
В пакете предусмотрены прямые выплаты семьям в размере $1,2 тыс. Как сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, администрация президента США Дональда Трампа в целом поддержала разработанный республиканцами пакет помощи и предложила несколько корректировок.
Коммерсантъ 19:57
Здоровье
Замгубернатора Хакасии Юлия Исмагилова обсудила с Москвой многое
ИА Хакасия 24 июля в 22:07
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певице удалось сбросить 30 килограммов благодаря пяти продуктам. 80 килограммов — таким был вес Гагариной после рождения ребенка.
iReactor 10:49
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Политика
Под Одессой ввели режим ЧС из-за танкера «Делфи»
Танкер под флагом Молдавии сорвало с якоря и унесло в сторону Одессы, где он сел на мель в ночь на 22 ноября.
Газета.Ru 19:41
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле
Почти 60 полицейских получили различные травмы во время беспорядков в американском Сиэтле.
Российская газета 23:20
Здоровье
В Бурятии малышке исправили сильную косолапость без операции
В Бурятии двухлетняя девочка с косолапостью смогла встать на обе ножки. Исправить врожденный дефект удалось без операции.
Ариг Ус 22:51
Космос
В Японии за пару секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты
На космическом аэродроме Танэгасима, который находится в Японии, буквально за пару секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты МОМО.
Актуальные Новости 12:33
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48