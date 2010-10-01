Финансы
Политическая ЭкспертизаАналитики оценили перспективы рубля до конца 2020 года
Негативные факторы не позволят доллару в ближайшие месяцы опуститься ниже 71-74 рублей, но к концу года российская валюта должна вернуть утраченные позиции.
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Политика
Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Воскресный вечер" раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в переговоры с захватчиком заложников.
РИА Новости вчера в 21:56
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
Стоит отметить, что пособие получат не все семьи. Речь идет только о тех семьях, где один или оба родители лишились работы.
Лезги газет 01:37
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Экономика
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей В правительстве возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Технологии
Гонка вакцин от коронавируса грозит миру серьезными проблемами
Как сообщает ToDay News Ufa, разработка вакцин от коронавируса внезапно из защиты здоровья превратилась в политическую гонку, среди крупнейших мировых держав.
ToDay News Ufa 02:15
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
Происшествия
В Заводском районе рабочие нашли кости людей под мостом
В Заводском районе Саратова в 100 метрах от дома №11а по площади Орджоникидзе рабочие обнаружили под мостом человеческие кости.
Четвертая Власть 01:21
Здоровье
Названо в разы увеличивающее риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз.
Газета.Ru 01:32
Гаджеты
Роскосмос запустил приложение для смартфонов
Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOS.
ТАСС 02:23
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Политика
Власти США подготовили новый пакет помощи населению в $1 трлн
В пакете предусмотрены прямые выплаты семьям в размере $1,2 тыс. Как сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, администрация президента США Дональда Трампа в целом поддержала разработанный республиканцами пакет помощи и предложила несколько корректировок.
Коммерсантъ вчера в 19:57
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Экономика
РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке
Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
BFM.ru 25 июля в 12:14
Происшествия
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости 00:05
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Известия 25 июля в 14:44
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму и пропустит плей-офф НХЛ
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не примет участия в плей-офф после возобновления сезона НХЛ.
Sport24.ru 25 июля в 11:11
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:28
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Общество
Дизайнер костюмов Дэвида Боуи умер в Японии
Телеканал 360° 02:16
Общество
Вильфанд назвал девять регионов, где ожидается «опасное солнце»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие три дня ожидается опасное ультрафиолетовое излучение в ряде российских регионов.
Life.ru вчера в 18:11
Общество
СК назвал российские регионы-лидеры по числу налоговых преступлений
Как сообщила в интервью РИА Новости зампредседателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко, в 2019 году по числу уголовных дел в налоговой сфере лидировали Москва (228) и Московская область (152).
RuNews24.ru вчера в 22:41
Экономика
Глобальный рекламный рынок ждет падение на 9% — Zenith
Расходы рекламодателей в текущем году сократятся на 9,1%, прогнозирует агентство Zenith.
Adindex.ru 02:21
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23