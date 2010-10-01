Негативные факторы не позволят доллару в ближайшие месяцы опуститься ниже 71-74 рублей, но к концу года российская валюта должна вернуть утраченные позиции.

Аналитики оценили перспективы рубля до конца 2020 года

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