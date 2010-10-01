Финансы

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаАналитики оценили перспективы рубля до конца 2020 года

Негативные факторы не позволят доллару в ближайшие месяцы опуститься ниже 71-74 рублей, но к концу года российская валюта должна вернуть утраченные позиции.
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Эксперт оценил перспективы валютного рынка в августе

RT на русскомвчера в 07:28

Аналитики оценили перспективы рубля до конца 2020 года

Политическая Экспертизавчера в 04:32

Эксперты спрогнозировали курс рубля на конец года

Инвест-Форсайт25 июля в 01:23
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Политика

Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Воскресный вечер" раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в переговоры с захватчиком заложников.
РИА Новости вчера в 21:56
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Политика

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
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Общество

На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа

Стоит отметить, что пособие получат не все семьи. Речь идет только о тех семьях, где один или оба родители лишились работы.
Лезги газет 01:37
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Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
114
Экономика

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей В правительстве возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Технологии

Гонка вакцин от коронавируса грозит миру серьезными проблемами

Как сообщает ToDay News Ufa, разработка вакцин от коронавируса внезапно из защиты здоровья превратилась в политическую гонку, среди крупнейших мировых держав.
ToDay News Ufa 02:15
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Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
58
Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
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Происшествия

В Заводском районе рабочие нашли кости людей под мостом

В Заводском районе Саратова в 100 метрах от дома №11а по площади Орджоникидзе рабочие обнаружили под мостом человеческие кости.
Четвертая Власть 01:21
5
Здоровье

Названо в разы увеличивающее риск смерти при COVID-19 заболевание

Диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз.
Газета.Ru 01:32
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Гаджеты

Роскосмос запустил приложение для смартфонов

Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOS.
ТАСС 02:23
Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
9
Происшествия

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

РИА Новости вчера в 22:38
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Политика

Власти США подготовили новый пакет помощи населению в $1 трлн

В пакете предусмотрены прямые выплаты семьям в размере $1,2 тыс. Как сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, администрация президента США Дональда Трампа в целом поддержала разработанный республиканцами пакет помощи и предложила несколько корректировок.
Коммерсантъ вчера в 19:57
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
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Экономика

РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке

Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
BFM.ru 25 июля в 12:14
76
Происшествия

Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости 00:05
11
Происшествия

Бывший заместитель мэра Якутска приговорен к четырем годам тюрьмы

REGNUM 02:16
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Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

Известия 25 июля в 14:44
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Хоккей

Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму и пропустит плей-офф НХЛ

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не примет участия в плей-офф после возобновления сезона НХЛ.
Sport24.ru 25 июля в 11:11
1
Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:28
1
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
1,5K
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
47
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
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Общество

Дизайнер костюмов Дэвида Боуи умер в Японии

Телеканал 360° 02:16
Общество

Вильфанд назвал девять регионов, где ожидается «опасное солнце»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие три дня ожидается опасное ультрафиолетовое излучение в ряде российских регионов.
Life.ru вчера в 18:11
107
Общество

СК назвал российские регионы-лидеры по числу налоговых преступлений

Как сообщила в интервью РИА Новости зампредседателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко, в 2019 году по числу уголовных дел в налоговой сфере лидировали Москва (228) и Московская область (152).
RuNews24.ru вчера в 22:41
45
Экономика

Глобальный рекламный рынок ждет падение на 9% — Zenith

Расходы рекламодателей в текущем году сократятся на 9,1%, прогнозирует агентство Zenith.
Adindex.ru 02:21
Общество

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
164
Политика

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия вчера в 20:23
2,6K
Как работают Яндекс.Новости?
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