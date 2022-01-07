Будьте в Плюсе

Аналитики оценили подорожание вторичного жилья в крупнейших городах России

Средняя цена на вторичное жилье в 16 крупнейших российских городах по итогам декабря выросла на 2,2% за месяц, до 104 900 руб. за кв. м, сообщил
 «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики».
Ведомости
Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов констатирует, что сейчас стоимость готового жилья в большинстве крупнейших городов ниже, чем цена новостроек.
Коммерсантъ
С августа 2021 годп наблюдается положительная динамика числа договоров купли-продажи (ежемесячный рост на 1-4%).
АБН
На этом фоне во второй половине года после изменения условий льготного ипотечного кредитования спрос начал перетекать во вторичный сегмент.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Стоимость жилья на вторичном рынке России в декабре 2021 года выросла на 2,2%
Экономика сегодня11:31
Готовые квартиры переманили спрос
Коммерсантъ06:59
Самое цитируемое
За месяц цена на вторичное жилье в Казани выросла почти на 4%
БИЗНЕС Online10:03
Аналитики оценили подорожание вторичного жилья в крупнейших городах России
Ведомости07:26
Краснодар стал лидером роста цен на вторичную недвижимость в 2021 году
Коммерсантъ Краснодар09:31
Вторичное жилье в России выросло в цене на 2,2% за месяц
АБН09:25
Средняя стоимость вторичного жилья выросла на 2,2% за декабрь 20221 года
Banki Loans09:46

Интересное

Российским пенсионерам пообещали перевести по 2 600 рублей с 8 января

Напомним, ранее АБН сообщало о том, что некоторых пожилых россиян переведут на новый вид пенсии автоматически с 1 января 2022 года.
АБНвчера в 03:33

Главы МИД НАТО призвали к диалогу и деэскалации в отношениях с Россией

Главы МИД НАТО призвали к диалогу, дипломатии и деэскалации в отношениях с Россией в преддверии заседания Совета Россия - НАТО 12 января.
ТАСС11:09

Первый президент Казахстана Назарбаев с дочерьми бежал из страны, бросив родного брата

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну. Примеру отца последовали и его дочери.
Общественная служба новостей09:17

«Витязь» в овертайме обыграл ЦСКА в выездном матче КХЛ

«Витязь» на выезде победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч ТВ09:01

В Байконуре введен повышенный уровень террористической опасности

Глава администрации Байконура Константин Бусыгин с полудня 7 января до полуночи 19 января ввел в городе повышенный, "синий" уровень террористической опасности в связи с протестами и беспорядками во всей стране.
Интерфакс07:50

Жители Алма-Аты о беспорядках: больше всего пугает чувство беззащитности и растерянности

Начавшиеся вечером 4 января митинги и акции протеста, переросшие в массовые беспорядки, атаки на органы государственной власти, сотрудников органов правопорядка и мародерство, вызвали у жителей Алма-Аты состояние ступора и растерянности.
РИА Новости07:55

DM: «Сейчас Illias занимается здоровьем и отдыхает — это не кик»

Офлейнер Virtus.pro Дмитрий DM Дорохин подробнее рассказал об уходе Ильяса Illias Ганеева в инактив.
CyberSport.ru10:32

Казахский режиссер и музыкант Сакен Битаев был убит мародерами в Алма-Ате

Известный казахский режиссер и музыкант Сакен Битаев (Salamec Staff) был убит мародерами в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате.
Lenta.ru08:56

Экс-советник Назарбаева Ертысбаев назвал предательство чиновников причиной кризиса

Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев считает предательство некоторых чиновников и правоохранителей одной из причин кризиса в стране.
РИА Новости09:37

«Зенит» примет участие в товарищеском турнире в Португалии

«Зенит» примет участие в товарищеском турнире Atlantic Cup, который пройдет в Португалии.
Спорт-Экспресс05:00