Глава администрации Байконура Константин Бусыгин с полудня 7 января до полуночи 19 января ввел в городе повышенный, "синий" уровень террористической опасности в связи с протестами и беспорядками во всей стране.
Начавшиеся вечером 4 января митинги и акции протеста, переросшие в массовые беспорядки, атаки на органы государственной власти, сотрудников органов правопорядка и мародерство, вызвали у жителей Алма-Аты состояние ступора и растерянности.
Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев считает предательство некоторых чиновников и правоохранителей одной из причин кризиса в стране.