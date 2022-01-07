ВедомостиАналитики оценили подорожание вторичного жилья в крупнейших городах РоссииСредняя цена на вторичное жилье в 16 крупнейших российских городах по итогам декабря выросла на 2,2% за месяц, до 104 900 руб. за кв. м, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики».ВедомостиСогласно расчетам «Циан.Аналитики», наиболее выраженный рост средней стоимости вторичного жилья за месяц произошел в Самаре и Омске.КоммерсантъВ компании констатировали, что за ноябрь квартиры на вторичном рынке подорожали менее чем на 1%.ПРАЙМНа этом фоне во второй половине года после изменения условий льготного ипотечного кредитования спрос начал перетекать во вторичный сегмент.КоммерсантъЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиЭкономика сегодняФАНFBM.ruАБНПодробнее о событииСтоимость жилья на вторичном рынке России в декабре 2021 года выросла на 2,2%Экономика сегоднявчера в 11:31Готовые квартиры переманили спросКоммерсантъвчера в 06:59Самое цитируемоеВторичное жилье в России выросло в цене на 2,2% за месяцАБНвчера в 09:25Средняя стоимость вторичного жилья выросла на 2,2% за декабрь 20221 годаBanki Loansвчера в 09:46Краснодар стал лидером роста цен на вторичную недвижимость в 2021 годуКоммерсантъ Краснодарвчера в 09:31За месяц цена на вторичное жилье в Казани выросла почти на 4%БИЗНЕС Onlineвчера в 10:03Аналитики оценили подорожание вторичного жилья в крупнейших городах РоссииВедомостивчера в 07:26Показать ещёОценить45Поделиться