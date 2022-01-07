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Аналитики оценили подорожание вторичного жилья в крупнейших городах России

Средняя цена на вторичное жилье в 16 крупнейших российских городах по итогам декабря выросла на 2,2% за месяц, до 104 900 руб. за кв. м, сообщил
 «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики».
Ведомости
Согласно расчетам «Циан.Аналитики», наиболее выраженный рост средней стоимости вторичного жилья за месяц произошел в Самаре и Омске.
Коммерсантъ
В компании констатировали, что за ноябрь квартиры на вторичном рынке подорожали менее чем на 1%.
ПРАЙМ
На этом фоне во второй половине года после изменения условий льготного ипотечного кредитования спрос начал перетекать во вторичный сегмент.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Стоимость жилья на вторичном рынке России в декабре 2021 года выросла на 2,2%
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