Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что концерн готов продлевать договор о транзите через территорию Украины после 2024 года и даже увеличить поставки. Это решение, по словам главы компании, будет зависеть от экономической целесообразности и состояния трубопровода в этой стране.

Известия 17:01