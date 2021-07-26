Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что концерн готов продлевать договор о транзите через территорию Украины после 2024 года и даже увеличить поставки. Это решение, по словам главы компании, будет зависеть от экономической целесообразности и состояния трубопровода в этой стране.
Один из авторов инициативы, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram сообщил, что документ «подготовлен в целях возобновления с 1 января 2022 года индексации страховых пенсий работающим пенсионерам».
Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась на 16-м месте, об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Рейтинг*.
Стресс-тестирование поможет, с одной стороны, лучше понимать взаимосвязи бюджетной системы с экономической ситуацией, оценить ее запас прочности, с другой – формировать примерные планы действий в кризисных ситуациях заранее.