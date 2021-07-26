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Аналитики оценили последствия запуска «Северного потока-2»

По словам экспертов, завершение строительства трубопровода обеспечит Европе надежное энергоснабжение, а России — сократит издержки транзита.
Lenta.ru
Помимо этого проект станет важным шагом для европейских стран в достижении углеродной нейтральности.
Lenta.ru
Поэтому, конечно, для "Газпрома" "Северный поток-2" выгоднее, добавил эксперт.
ПРАЙМ
«Газпром» всегда подходил к «Северному потоку – 2» как к экономическому проекту, подчеркнул Алексей Миллер.
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