Аналитики оценили шансы газа из США заменить российское сырье в Европе
При существующих проблемах на завершающем этапе строительства газопровода "Северный поток — 2" возникли споры о выгоде российского и американского сырья для Европы. Аналитик Александр Собко сравнил преимущества поставок в ЕС сырья из РФ и США.В источнике
С чего всё началось
Получится ли у американского газа заменить российский
Тут следует отметить, что в настоящее время существует три основных варианта ценообразования на газ (СПГ): (1) спотовая, (2) с нефтяной привязкой и (3) для американского СПГ, основанная на цене газа внутри США плюс плата за сжижение.
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