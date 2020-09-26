ИА Красная Весна 8

При существующих проблемах на завершающем этапе строительства газопровода "Северный поток — 2" возникли споры о выгоде российского и американского сырья для Европы. Аналитик Александр Собко сравнил преимущества поставок в ЕС сырья из РФ и США.