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Аналитики оценили шансы газа из США заменить российское сырье в Европе

При существующих проблемах на завершающем этапе строительства газопровода "Северный поток — 2" возникли споры о выгоде российского и американского сырья для Европы. Аналитик Александр Собко сравнил преимущества поставок в ЕС сырья из РФ и США.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Получится ли у американского газа заменить российский

Тут следует отметить, что в настоящее время существует три основных варианта ценообразования на газ (СПГ): (1) спотовая, (2) с нефтяной привязкой и (3) для американского СПГ, основанная на цене газа внутри США плюс плата за сжижение.
РИА Новостивчера в 01:00
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ИА Красная Весна

Эксперты оценили шансы заместить в Европе российский газ американским

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Народные новостивчера в 09:29
РИА Новости

Получится ли у американского газа заменить российский

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