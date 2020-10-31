В России не понимают, какую позицию по Карабаху занимает Пашинян — эксперт

«Полагаю, что ситуацию раздрая в армянской и российской элитах хорошо понимают в Турции и Британии — основных организаторах начавшейся в Арцахе войны, и будь армянские и российские элиты целостными и едиными, ни Анкара, ни Лондон, ни Баку не решились бы на военную авантюру», — сказал Владимир Лепехин.