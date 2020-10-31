Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Политическая Экспертиза
Политическая Экспертиза 

Аналитики оценили шансы на укрепление позиций рубля

ГТРК Мурман
RuNews24.ru
В случае победы Дональда Трампа рубль имеет шанс закрепиться на уровне 75 рублей за доллар к концу года, а в случае выигрыша Джо Байдена денежная единица РФ может ослабнуть, прогнозирует аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперты оценили шансы на укрепление рубля

По мнению аналитика ИАЦ "Альпари" Владислава Антонова, в случае победы Дональда Трампа российская валюта может укрепиться до 75 руб. за доллар к 25 ноября. Если же победит Джозеф Байден, обещавший ужесточать санкции против России, то рубль может ослабнуть.
ТАССвчера в 14:07
Подробнее о событии
ГТРК Мурман

Эксперты спрогнозировали укрепление рубля к концу года

ГТРК Мурман10:50
RuNews24.ru

Эксперты оценили шансы на укрепление российского рубля

RuNews24.ru06:54
Экономика сегодня

Названы условия восстановления курса рубля

Экономика сегодня06:18
Народные новости

Эксперты назвали факторы для укрепления рубля

Народные новости06:39
Политическая Экспертиза

Аналитики оценили шансы на укрепление позиций рубля

Политическая Экспертиза06:12
ТАСС

Эксперты оценили шансы на укрепление рубля

ТАССвчера в 14:07

МИД Франции призвал Россию осудить угрозы против французской дипмиссии

МИД Франции призвал Россию осудить угрозы, якобы поступившие во время состоявшейся манифестации у французского посольства против провозглашенного Эммануэлем Макроном «права на богохульство», со ссылкой на текст обращения французской дипмиссии, 31 октября сообщает РИА Новости.
МИД Франции призвал Россию осудить угрозы против французской дипмиссии
ИА Красная Весна10:48

На несанкционированной акции в Минске задержали несколько человек

Несколько человек задержаны за участие в несанкционированной акции протеста в Минске в субботу, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
РИА Новости09:30

Бернли — Челси 0:0 (1-й тайм)

Одним из сегодняшних матчей станет противостояние между лондонским "Челси" и футбольным клубом "Бернли", "Бордовые" уступили в прошлом туре "Тоттенхэму", а "аристократы" сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" и затем одолели "Краснодар" в матче Лиги Чемпионов.
Честный рейтинг букмекеров02:25

Глава Крыма Аксенов опроверг слухи об отставке на фоне дефицита воды

Сам Аксенов, комментируя вопрос дефицита воды, отметил, что строительство установок по опреснению морской воды для Крыма, который страдает из-за маловодия, может привести к удорожанию стоимости воды в регионе, однако "колоссального роста" не будет.
Интерфакс06:40

Зрители не оценили Дюжева в роли Петра I в сериале «Тобол»

Как выяснилось, многие зрители раскритиковали Дмитрия Дюжева, сыгравшего Петра I. В проекте задействованы многие знаменитости, в числе которых Екатерина Гусева, Евгений Дятлов, Дмитрий Назаров.
Территория новостей09:28

В Петербурге таксист ударил пассажира из-за собаки в переноске

Полиция Петроградского района Петербурга проводит проверку по заявлению студента, которого, по его свидетельству, ударил таксист, отказавшийся везти молодого человека из-за того, что у него была собака в переноске, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости09:30

Суд в Томске отказался обязать МВД возбудить дело об отравлении Навального

"Кировский райсуд Томска только что по отравлению Навального решил, что не возбуждать уголовное дело - законно; в требовании обязать возбудить уголовное дело - отказать; в требовании обязать МВД возвратить вещи - отказать", - сообщил Жданов.
Интерфаксвчера в 06:43

Определены сроки исчезновения иммунитета у переболевших коронавирусом

Главный исследователь Центральной клинической больницы Ломакин дал интервью «Известиям» где подчеркнул, что антительный иммунитет у переболевших ковидом способен исчезнуть спустя 3-5 месяцев.
SMINEWS в Подольске06:46

Пашинян попросил Путина оказать помощь в обеспечении безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором подробно описал ситуацию в Нагорном Карабахе и, учитывая союзнический характер взаимоотношений двух стран, попросил определить форму поддержки по обеспечению безопасности Армении.
ТАСС02:20