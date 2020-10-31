В случае победы Дональда Трампа рубль имеет шанс закрепиться на уровне 75 рублей за доллар к концу года, а в случае выигрыша Джо Байдена денежная единица РФ может ослабнуть, прогнозирует аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

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