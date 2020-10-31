Аналитики оценили шансы на укрепление позиций рубля
В случае победы Дональда Трампа рубль имеет шанс закрепиться на уровне 75 рублей за доллар к концу года, а в случае выигрыша Джо Байдена денежная единица РФ может ослабнуть, прогнозирует аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.В источнике
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Эксперты оценили шансы на укрепление рубля
По мнению аналитика ИАЦ "Альпари" Владислава Антонова, в случае победы Дональда Трампа российская валюта может укрепиться до 75 руб. за доллар к 25 ноября. Если же победит Джозеф Байден, обещавший ужесточать санкции против России, то рубль может ослабнуть.
ТАССвчера в 14:07
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