Экономика
РБКАналитики оценили ситуацию на российском рынке после обвала рубля
Каминский считает, что после срыва сделки ОПЕК+ появился риск перерастания волатильности в полноценный финансовый кризис, а власти пока не дают достаточных стимулов для рынка. Он отметил, что ЦБ ограничился валютными интервенциями, а удерживать другие активы от падения некому.
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Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Киберспорт
Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети
В сети появились новые сведения о выходе очередной игры из серии Call of Duty.
Энергетика
Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Хоккей
Знарок прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка Гагарина
Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал вылет своей команды из борьбы за Кубок Гагарина по окончании шестого матча серии против столичного "Динамо".
Экономика
Что случилось за день. Главные новости РБК
Новый обвал на фондовом рынке На фоне резкого снижения цен на нефть российский фондовый рынок пережил новый обвал.
Финансы
Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар
Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
Авто
Названы сроки появления бюджетных версий нового Kia Seltos
Напомним, что в России в продаже появился новый бюджетный кроссовер корейской марки Kia — Seltos.
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Хоккей
ИИХФ опровергла сообщения об отмене ЧМ-2020 по хоккею
Международная федерация хоккея (ИИХФ) отреагировала на сообщения заокеанских СМИ об отмене ЧМ-2020, который должен пройти в Швейцарии.
Общество
В МЧС рассказали о самых опасных для человека клещах
В ведомстве напоминают, что в весенне-летний период наиболее опасные переносчики клещевого энцефалита — таежный Ixodes persulcatus и лесной клещи Iricinus.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Общество
Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
63-летний Хэнкс с женой прибыли в Австралию для съемок фильма об Элвисе Пресли, отмечает Reuters.
Финансы
Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Мутко напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5 процента, причем наблюдается оживление спроса.
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada
Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в России отзыву подлежат 12 192 автомобилей Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus, которые были реализованы в период с сентября 2019 года по настоящее время.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Брянске задержан крупный чиновник
В Брянске задержан чиновник регионального Управления капитального строительства.
Общество
Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом
Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
Авто
Автомобили в России подорожают на 10% из-за ослабления рубля
Новые автомобили на российском рынке прирастут в цене на 5-10 процентов, если ситуация со стоимостью нефти не стабилизируется, а рубль продолжит свое падение.
Армия и оружие
Разведку у границ России вели за неделю 28 самолетов
За неделю вдоль границ РФ воздушную разведку провели 28 самолетов. Об этом сообщается в газете ВС страны «Красная звезда».
Политика
Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Гаджеты
Показан новый «Проводник» из Windows 10X
Новый «Проводник» в Windows 10X Из функций остались только настройки сортировок файлов и создание новое папки.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.