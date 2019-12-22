Общество
ForbesАналитики оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,5 млрд рублей
В 2019 году через интернет было нелегально продано алкоголя на 2,5 млрд рублей, подчитала компания Group-IB, которая специализируется на вопросах кибербезопасности. Результаты исследования есть у Forbes. Оборот теневого рынка алкоголя вырос почти на 400 млн рублей в сравнении с 2018 годом (+19%).
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Оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя по итогам 2019 года составил порядка 2,5 млрд руб., увеличившись на 19% с прошлого года, говорится в исследовании компании Group-IB.Коммерсантъ05:13
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Эксперты сообщили о росте объёма нелегальной интернет-торговли алкоголем в России
Rambler News Service04:00
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