с чего всё началось

В 2019 году через интернет было нелегально продано алкоголя на 2,5 млрд рублей, подчитала компания Group-IB, которая специализируется на вопросах кибербезопасности. Результаты исследования есть у Forbes. Оборот теневого рынка алкоголя вырос почти на 400 млн рублей в сравнении с 2018 годом (+19%).

Аналитики оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,5 млрд рублей

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