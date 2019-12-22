Общество

ForbesForbesАналитики оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,5 млрд рублей

В 2019 году через интернет было нелегально продано алкоголя на 2,5 млрд рублей, подчитала компания Group-IB, которая специализируется на вопросах кибербезопасности. Результаты исследования есть у Forbes. Оборот теневого рынка алкоголя вырос почти на 400 млн рублей в сравнении с 2018 годом (+19%).
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с чего всё началось
Оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя по итогам 2019 года составил порядка 2,5 млрд руб., увеличившись на 19% с прошлого года, говорится в исследовании
 компании Group-IB.
Коммерсантъ05:13

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Оборот теневого рынка интернет-продажи алкоголя в 2019 году вырос до 2,5 млрд рублей

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