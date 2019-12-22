Общество
ForbesАналитики оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,5 млрд рублей
В 2019 году через интернет было нелегально продано алкоголя на 2,5 млрд рублей, подчитала компания Group-IB, которая специализируется на вопросах кибербезопасности. Результаты исследования есть у Forbes. Оборот теневого рынка алкоголя вырос почти на 400 млн рублей в сравнении с 2018 годом (+19%).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя по итогам 2019 года составил порядка 2,5 млрд руб., увеличившись на 19% с прошлого года, говорится в исследовании компании Group-IB.Коммерсантъ05:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты сообщили о росте объёма нелегальной интернет-торговли алкоголем в России
Rambler News Service04:00
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
«Вести Воронеж» опубликовали видео с места взрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Политика
В Черногории протестуют против нового закона о церкви
В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.
Политика
Сергей Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах
Сергей Шойгу сообщил, что перенос рабочего дня с 31-го декабря будет выполнен на субботу 28 декабря.
Хоккей
«Амур» по буллитам обыграл «Автомобилист»
«Амур» выиграл у «Автомобилиста» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ В составе хозяев забивали Кирилл Рассказов и Вячеслав Ушенин (дважды).
Авто
В Сети появились первые фото российского электромобиля «Монарх»
Ранее сообщалось, что презентация нового российского электромобиля «Монарх», которая состоялась 24 декабря в Москве, прошла без показа обещанной машины.
Политика
Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал указ об освобождении от должности главы Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Романа Трубы.
Фигурное катание
Татьяна Тарасова: «Трусова открыла новые горизонты в фигурном катании»
Скажу, что она уже великая спортсменка. Трусова — человек, который открыл нам новые горизонты в фигурном катании.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли драку российских и американских военных в Сирии
«Сообщение базирующейся в Великобритании "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR) о якобы имевших место "столкновениях, перешедших в рукопашную" между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, — примитивный фейк», — заявили в ведомстве.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Армия и оружие
С начала года жертвами киевской агрессии стали 5 жителей ДНР
В 2019 году в результате обстрелов со стороны киевских боевиков погибли пять жителей Донецкой Народной Республики.
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве
В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
Футбол
РФС подтвердил отставку Егорова
Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).
Общество
В Москве сотрудницу полиции уволили за подписку на Навального
Замкомандира взвода первого оперативного полка ГУ МВД полиции Татьяну Зима уволили из органов за подписку в Іпsтадrам на Алексея Навального, сообщает Znak, Readovka и ПАСМИ.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Армия и оружие
Командующий СФ сообщил о повышении активности НАТО в Арктике
НАТО продолжает наращивать боевую подготовку своих войск в Арктике, сообщил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.
Политика
Катар и Россия подписали соглашение об отмене виз
Катар и Россия договорились об отмене виз. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Москве.
Политика
МИА «Россия сегодня» призвало Эстонию отменить санкции против Sputnik
На прошлой неделе журналисты Sputnik Эстония получили письма от Департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством.
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка лабрадора
Президент России Владимир Путин подарил щенка лабрадора 12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой.
Общество
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Происшествия
С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет
С ноги Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего 57-летнего отца, Федеральная служба исполнения наказаний сняла электронный браслет.
Общество
В Италии разрешили выращивать марихуану
Еще раньше, в 2013-м, власти Италии разрешили использовать марихуану по медицинскому рецепту.
Политика
Украина впервые взыскала штраф из-за полета над Крымом
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Армия и оружие
Стартовали госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
Государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В стартовали в РФ.
Гаджеты
В Android 11 исправят старую проблему при записи видео в смартфонах
Суть проблемы заключается в том, что при съемке видеозаписи, имеющей вес более 4 Гб, приложение камеры хоть и продолжает съемку, однако сохраняет ролик следующим файлом.
Экономика
Букмекеры предупредили о возможном закрытии почти всех своих контор
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы.