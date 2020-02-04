Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.

с чего всё началось

Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.

Космос В России запатентовали аппарат для ловли космического мусора Российские инженеры получили 2 патента на аппарат, предназначенный для ловли и переработки космического мусора в топливо, сообщила обладатель патентов, сотрудница компании «Российские космические системы» Мария Баркова.

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Энергетика Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.

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Армия и оружие Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии Ранее в "МиГ" заявляли, что новейший российский легкий истребитель МиГ-35, который будет участвовать в тендере ВВС Индии на закупку 110 самолетов такого класса, обойдется Нью-Дели на 20% дешевле зарубежных аналогов.

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Транспорт «Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.

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