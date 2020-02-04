Экономика

РБКРБКАналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.
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с чего всё началось

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.
Ведомости09:07

Подробнее о событии

Коронавирус может помешать российской экономике и обнулить обещанные Путиным деньги населению

МонаВиста15:51

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса 2019-nCoV

Ридус15:45

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

РБК14:30

Коронавирус подорвет российскую экономику. Не помогут даже выплаты, обещанные Путиным

URA.Ru10:46

Коронавирус назвали угрозой для российской экономики

Секрет фирмы10:02

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Ведомости09:07
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:53, Ашберн
Здоровье

Американские учёные рассказали об опасности мочеиспускания в душе

Многие люди справляют нужду во время душа.
UfacityNews.ru 04:31
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM 10:01
Космос

В России запатентовали аппарат для ловли космического мусора

Российские инженеры получили 2 патента на аппарат, предназначенный для ловли и переработки космического мусора в топливо, сообщила обладатель патентов, сотрудница компании «Российские космические системы» Мария Баркова.
Live24 02 февраля в 04:22
Финансы

Средняя ставка вкладов в России упала до 5,76% годовых

Средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках России в третьей декаде января упала до 5,76% годовых, опустившись до нового исторического минимума, следует из данных Центробанка.
РБК 13:31
Энергетика

Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти

Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 16:25
Футбол

ФК «Тамбов» переезжает из Саранска в Нижний Новгород

Блокнот Тамбов 09:50
Происшествия

В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Российская газета 04:16
Интернет

Google из-за ошибки отправил частные видео незнакомым людям

Проблема затронула не всех пользователей (ориентировочно 0,01%), но если учесть, что данным сервисом пользуется 1 млрд пользователей, то получается, что проблема затрагивает огромное количество человек.
Astera 15:13
Общество

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
РБК 12:37
Армия и оружие

Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии

Ранее в "МиГ" заявляли, что новейший российский легкий истребитель МиГ-35, который будет участвовать в тендере ВВС Индии на закупку 110 самолетов такого класса, обойдется Нью-Дели на 20% дешевле зарубежных аналогов.
РИА Новости 01:15
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru 12:05
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском 15:03
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе.
Вести.Ru 15:25
Энергетика

Котировки на нефть марки Brent опустились ниже $55

Фьючерсы североморской нефти марки Brent с поставкой, которая будет в апреле нынешнего года, во время торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 2,8% и составила $54,9 за баррель.
Красная весна вчера в 12:00
Экономика

Аналитики заявили о снижении в России спроса на бензин

Спрос на автомобильный бензин в 2019 году в России упал до минимума за последние пять лет, снизившись на 1,4% (до 35,5 млн т).
РБК 14:45
Футбол

У Дембеле диагностирован разрыв подколенного сухожилия

Как сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба, у француза диагностирован разрыв подколенного сухожилия.
Евро-футбол.ру 09:53
Авто

У Mercedes возникли небольшие проблемы с новым двигателем

Руководитель моторостроительного подразделения Mercedes Энди Коуэлл рассказал, что подготовка к новому сезону Формулы 1 проходит не без проблем.
Autosport.com.ru 10:50
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Общество

Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками

Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации.
РБК 16:00
Происшествия

Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Российская газета вчера в 09:54
Армия и оружие

Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках

РИА Новости 10:52
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре о вагонах с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
РИА Новости 11:18
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО вчера в 22:36
Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак

Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Uznayvse.ru 14:49
Экономика

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
ТАСС 07:04
Происшествия

Расследование дела против члена банды Басаева завершили

Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении члена банды Басаева о нападении на Буденновск в 1995 году, дело завершено и передано в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости 10:51
Политика

Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя

Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
РБК 16:06
Религия

«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
РИА Новости 14:49
Культура

Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Актуальные Новости вчера в 09:33
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