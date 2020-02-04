Экономика

РБКРБКАналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

По оценкам аналитиков Citi, цена барреля Brent может снизиться на $11 в 2020 году, что затормозит темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).
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с чего всё началось

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.
Ведомостивчера в 09:07

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Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса 2019-nCoV

Ридусвчера в 15:45

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Piter.tv00:37

Новости за ночь: Аналитики оценили возможный ущерб экономике РФ от коронавируса

Национальная служба новостейвчера в 23:02

Аналитики выяснили, как коронавирус изменит мировые цены на нефть

URA.Ruвчера в 21:40

Аналитики подсчитали ущерб экономике России от коронавируса

НТВ00:50

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

РБКвчера в 14:30

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Ведомостивчера в 09:07
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:56, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео стрельбы огнеметных систем «Солнцепек»

Радио Sputnik 03:07
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Вечерняя Москва вчера в 03:11
Армия и оружие

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены.
РБК вчера в 21:10
Политика

Депутат ГД Бальбек назвал шоком для Киева слова Помпео про Крым

Политика Сегодня 03:13
Общество

Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире

Пятый канал вчера в 21:52
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Известия вчера в 16:32
Общество

Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах

RT на русском 03:17
Наука

Технология NIPT позволит определит аномалии в клеточных образованиях

По утверждению экспертов, технология NIPT, содержащая капельную цифровую sc-ddPCR, помогла получить генетическую информацию, которая хранится в редчайших эмбриональных клетках периферической крови матери.
Goroday.ru вчера в 23:52
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Происшествия

Избиение сотрудника ФСБ у ресторана попало на видео

Lenta.ru 03:13
Общество

В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными

Трехлетняя девочка жила на ферме в Приморье среди крупного рогатого скота, сообщает региональное управление на транспорте МВД РФ.
РИА Новости 02:01
Политика

Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране

Оплату работы украинских министров и других высокопоставленных должностных лиц привяжут к размерам средней зарплаты по стране.
Lenta.ru 03:11
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru вчера в 00:22
Политика

Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове

РБК вчера в 15:10
Шоу-бизнес

Актрисе из «Зачарованных» диагностировали последнюю стадию рака груди

НТВ вчера в 14:23
Авто

Renault объявила скидки на свои автомобили в феврале

Наконец, Renault продолжает принимать участие в государственных программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых можно получить единовременную скидку 10% от стоимости автомобиля (не должна превышать 1 млн рублей) для уплаты первоначального взноса по кредиту.
Автоновости дня вчера в 09:28
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Общество

В украинском учебнике по истории обнаружили грустного Киану Ривза

Sputnik Узбекистан 03:21
Общество

«Известия»: в РФ предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты

Члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений предложили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты.
Газета.Ru 00:58
Культура

Стартовали съемки седьмого сезона «Сваты»

В Белоруссии в деревне Дуличи стартовали съемки седьмого сезона сериала «Сваты».
Культуромания 02 февраля в 06:19
Технологии

Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем

Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
3DNews вчера в 13:34
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
РБК 03:40
Хоккей

Ничушкин впервые в сезоне набрал три очка за матч

Валерий Ничушкин забил гол, отдал две результативные передачи и закончил победный со счетом 6:1 матч против «Баффало Сэйбрз» с показателем полезности +4, - сообщает CBS Sports.
ИноПроСпорт 02:16
Здоровье

Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, доктор склоняется к бессмысленности обсуждений соотношения количества умерших от коронавируса и тех, кто победил инфекцию.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Экономика

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с кредитами

Центробанк обнаружил новую схему мошенничества с кредитами.
Известия 03:28
Экономика

Стоимость акций «Яндекса» обновила исторический максимум

Стоимость акций "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже превысила 3 тыс. рублей за бумагу, обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки.
ТАСС 02:37
Авто

Новый Cadillac Escalade представлен официально

Компания Cadillac официально представила в Лос-Анджелесе обновленную версию внедорожника Escalade.
Daily-Motor.Ru вчера в 23:31
Технологии

Alphabet представил сервис для выявления фейковых фотографий

Компания Jigsaw, принадлежащая холдингу Alphabet, объявила о создании инструмента для выявления поддельных фотографий.
3DNews 01:47
Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
РИА Новости 01:28
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