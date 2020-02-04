Экономика

РБКРБКАналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

По оценкам аналитиков Citi, цена барреля Brent может снизиться на $11 в 2020 году, что затормозит темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).
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с чего всё началось

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.
Ведомостивчера в 09:07

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Аналитики подсчитали ущерб экономике России от коронавируса

НТВ00:50

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Piter.tv00:37

Аналитики выяснили, как коронавирус изменит мировые цены на нефть

URA.Ruвчера в 21:40

Новости за ночь: Аналитики оценили возможный ущерб экономике РФ от коронавируса

Национальная служба новостейвчера в 23:02

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса 2019-nCoV

Ридусвчера в 15:45

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

РБКвчера в 14:30

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Ведомостивчера в 09:07
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Lenta.ru вчера в 23:31
Футбол

В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
REGNUM 06:23
Общество

«Карат» не планирует переносить часть производства в Белоруссию

Гендиректор «Карата» Евгений Гребнев заявил, что завод (производит плавленые сырки «Дружба» и «Янтарь») не планирует переносить часть производства из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочных продуктов.
Коммерсантъ 05:20
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК вчера в 07:07
Экономика

Кудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
Взгляд.ру 02:42
Транспорт

Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения

Коммерсантъ вчера в 17:00
Наука

Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса

ToDay News Ufa вчера в 08:20
Политика

В Кремле объяснили цель поправок к Конституции

Готовящиеся поправки в Конституцию России призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:39
Политика

Путин принимает верительные грамоты от послов

Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
ТАСС 05:21
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru вчера в 06:09
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории

Труд вчера в 16:14
Общество

Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя

В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.
РИА Новости 04:13
Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Вечерняя Москва вчера в 03:11
Авто

В России появилась спортивная Toyota Camry S-Edition

Внешне новую Camry S-Edition легко узнать по спойлеру на крышке багажника, топовой светодиодной светотехнике, 18-дюймовым дискам, специальным накладкам на бамперах, спортивным сиденьям в салоне и черному, либо двухцветному (черно-белому) окрасу кузова.
Автоновости дня вчера в 04:39
Политика

Власти Украины создали министерство по реинтеграции Донбасса

Правительство Украины во исполнение поручения президента страны Владимира Зеленского в ближайшее время создаст министерство по реинтеграции Донбасса, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Московский Комсомолец 02:14
Общество

Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире

Пятый канал вчера в 21:52
Здоровье

Онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
UfacityNews.ru 00:44
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
RT на русском 03:39
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин оформил один из самых быстрых хет-триков в истории и принес "Вашингтон Кэпиталз" волевую победу над "Лос-Анджелес Кингз".
Газета.Ru 02:40
Здоровье

В Росздравнадзоре опровергли информацию об опасности Кагоцела

Как сообщила замглавы Росздравнадзора Валентина Косенок в письме «АиФ», данные автоматизированной информационной системы Росздравнадзора свидетельствуют о том, что с января 2018 года по 9 января нынешнего года сообщений о нежелательных реакциях на препарат, которые бы могли послужить основанием для отмены либо приостановления лицензии, в ведомство не поступало.
Что происходит 05:57
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Технологии

Очки Google Glass Enterprise Edition 2 теперь можно купить

Благодаря возрождению интереса к AR, Google Glass нашел новую цель и новую жизнь в издании Enterprise Edition.
ITZine.ru 01:02
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Происшествия

В Москве редакцию РБК эвакуировали из-за пожара

Редакцию холдинга РБК эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщает телеграм-канал медиахолдинга.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Российская газета вчера в 04:16
Происшествия

На Ямале задержали крупного чиновника по подозрению в коррупции

Исполняющего обязанности директора департамента имущественных отношений ЯНАО Андрея Кудрявцева задержали по подозрению в коррупции.
URA.Ru 04:35
Общество

Рассчитывал на амнистию, а получил срок. Миллиардер пожаловался на ФСБ

Пономарев считает, что декларацию, которую он подал для того, чтобы получить амнистию капиталов, незаконно использовали правоохранители для ареста его активов.
Красная весна 02:58
Шоу-бизнес

Актер из «Интернов» вспомнил о своем каминг-ауте в России

Американский актер Один Байрон вспомнил о своем каминг-ауте в России.
Lenta.ru 06:16
Общество

«Победа» опровергла информацию о недопуске ветерана на его место

Авиакомпания "Победа" опровергает информацию, появившуюся в СМИ, о том, что не предоставила ветерану Великой Отечественной войны место повышенного комфорта из-за перевеса багажа.
РЕН ТВ 01:35
Авто

Новый Cadillac Escalade представлен официально

Компания Cadillac официально представила в Лос-Анджелесе обновленную версию внедорожника Escalade.
Daily-Motor.Ru вчера в 23:31
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