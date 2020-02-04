Экономика
РБКАналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса
По оценкам аналитиков Citi, цена барреля Brent может снизиться на $11 в 2020 году, что затормозит темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).
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с чего всё началось
Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.Ведомостивчера в 09:07
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Новости за ночь: Аналитики оценили возможный ущерб экономике РФ от коронавируса
Национальная служба новостейвчера в 23:02
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Футбол
В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022
В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
Общество
«Карат» не планирует переносить часть производства в Белоруссию
Гендиректор «Карата» Евгений Гребнев заявил, что завод (производит плавленые сырки «Дружба» и «Янтарь») не планирует переносить часть производства из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочных продуктов.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Экономика
Кудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
Транспорт
Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения
Наука
Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса
Политика
В Кремле объяснили цель поправок к Конституции
Готовящиеся поправки в Конституцию России призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Путин принимает верительные грамоты от послов
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории
Общество
Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя
В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Авто
В России появилась спортивная Toyota Camry S-Edition
Внешне новую Camry S-Edition легко узнать по спойлеру на крышке багажника, топовой светодиодной светотехнике, 18-дюймовым дискам, специальным накладкам на бамперах, спортивным сиденьям в салоне и черному, либо двухцветному (черно-белому) окрасу кузова.
Политика
Власти Украины создали министерство по реинтеграции Донбасса
Правительство Украины во исполнение поручения президента страны Владимира Зеленского в ближайшее время создаст министерство по реинтеграции Донбасса, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Общество
Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Александр Овечкин оформил один из самых быстрых хет-триков в истории и принес "Вашингтон Кэпиталз" волевую победу над "Лос-Анджелес Кингз".
Здоровье
В Росздравнадзоре опровергли информацию об опасности Кагоцела
Как сообщила замглавы Росздравнадзора Валентина Косенок в письме «АиФ», данные автоматизированной информационной системы Росздравнадзора свидетельствуют о том, что с января 2018 года по 9 января нынешнего года сообщений о нежелательных реакциях на препарат, которые бы могли послужить основанием для отмены либо приостановления лицензии, в ведомство не поступало.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Технологии
Очки Google Glass Enterprise Edition 2 теперь можно купить
Благодаря возрождению интереса к AR, Google Glass нашел новую цель и новую жизнь в издании Enterprise Edition.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Происшествия
В Москве редакцию РБК эвакуировали из-за пожара
Редакцию холдинга РБК эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщает телеграм-канал медиахолдинга.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Происшествия
На Ямале задержали крупного чиновника по подозрению в коррупции
Исполняющего обязанности директора департамента имущественных отношений ЯНАО Андрея Кудрявцева задержали по подозрению в коррупции.
Общество
Рассчитывал на амнистию, а получил срок. Миллиардер пожаловался на ФСБ
Пономарев считает, что декларацию, которую он подал для того, чтобы получить амнистию капиталов, незаконно использовали правоохранители для ареста его активов.
Шоу-бизнес
Актер из «Интернов» вспомнил о своем каминг-ауте в России
Американский актер Один Байрон вспомнил о своем каминг-ауте в России.
Общество
«Победа» опровергла информацию о недопуске ветерана на его место
Авиакомпания "Победа" опровергает информацию, появившуюся в СМИ, о том, что не предоставила ветерану Великой Отечественной войны место повышенного комфорта из-за перевеса багажа.
Авто
Новый Cadillac Escalade представлен официально
Компания Cadillac официально представила в Лос-Анджелесе обновленную версию внедорожника Escalade.