Экономика
ВедомостиКоронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению
Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi. По оценкам Citi, китайский импорт нефти сократится на 3 млн баррелей в сутки из-за падения пассажиропотока на 70% и грузопотока на 40%.
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с чего всё началось
Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi.Ведомостивчера в 09:07
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Новости за ночь: Аналитики оценили возможный ущерб экономике РФ от коронавируса
Национальная служба новостейвчера в 23:02
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Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter.
Общество
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
Первый борт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя 80 россиянами прибыл в аэропорт Тюмени.
Футбол
Кадар может уехать из киевского «Динамо» в Россию
Якобы защитником интересуется московское «Динамо». Кадар выступает за киевский клуб с февраля 2017 года, проведя за него более 60 матчей.
Футбол
Головин помог Монако обыграть Анже
Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
В украинском учебнике по всемирной истории, предназначенном для учеников 10-х классов, обнаружили голливудского актера Киану Ривза.
Общество
В России создают аппарат, способный садиться на вертикальную стену
Демонстратор нового типа летательного аппарата, который будет маневреннее вертолета и сможет садиться на наклонные и вертикальные плоскости, будет создан в России в ближайшие два года, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.
Экономика
Россия впервые за девять лет вернула больше кредитов, чем выдала
Правительства иностранных государств впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили, следует из данных Федерального казначейства по исполнению бюджета.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Происшествия
Мужчина опоил и изнасиловал школьницу в Петербурге
Днем 4 февраля в полицию через службу "112" обратилась женщина, которая рассказала, что некий 26-летний мужчина по имени "Максим" в одной из квартир дома 84 по улице Седова склонил к интимной близости ее 14-летнюю дочь, сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Происшествия
Жителя Уфы подозревают в убийстве мужчины
Меру пресечения для мужчины, которого подозревают в убийстве, предположительно, педофила, изберет суд Уфы.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»
«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Политика
Лукашенко назвал США «величайшей империей»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал США «величайшей империей».
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Общество
Посольство сообщило об успешной эвакуации россиян из Китая
Посольство России в Китае сообщило об успешном завершении процедуры эвакуации россиян из провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса.
Политика
Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Футбол
Румменигге: «Однажды Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите»
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о том, как экс-наставник команды Хосеп Гвардиола хотел выпустить голкипера Мануэля Нойера в качестве полевого игрока.
Экономика
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Культура
Стартовали съемки седьмого сезона «Сваты»
В Белоруссии в деревне Дуличи стартовали съемки седьмого сезона сериала «Сваты».
Футбол
Натхо восхитился работой Гончаренко в ЦСКА
Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо восхитился работой белорусского тренера армейцев Виктора Гончаренко.
Экономика
Число абонентов «Триколор» перестало расти
Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ".
Спорт
В FIS отреагировали на критику изменения формата этапа Кубка мира в Фалуне
Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей отреагировал на критику в адрес FIS в связи с внесением изменений в программу этапа в Фалуне (Швеция) из-за погодных условий.
Происшествия
Напавшего на дом Эллы Памфиловой отправили в психбольницу
Ахад Карабалаев, напавший на дом главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, отправлен на лечение в психиатрическую лечебницу.
Здоровье