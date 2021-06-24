Аналитики оценили влияние экспортных пошлин на прибыль металлургов
Акции горно-металлургических компаний отреагировали на эту новость резким снижением. По мнению аналитиков "Атона", пошлины подразумевают долгосрочное ограничение прибыли в секторе при сохранении цен на сырье на текущих уровнях в 2022 году.В источнике
Эффект от запланированных правительством экспортных пошлин на металлы в 2021 составит, по оценкам аналитиков "Атона", 6% от EBITDA компаний горно-металлургического сектора. Причем сильнее всех пострадают малорентабельный "Русал" (-11%) и экспортно-ориентированный НЛМК (-8%).
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