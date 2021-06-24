Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Аналитики оценили влияние экспортных пошлин на прибыль металлургов

Акции горно-металлургических компаний отреагировали на эту новость резким снижением. По мнению аналитиков "Атона", пошлины подразумевают долгосрочное ограничение прибыли в секторе при сохранении цен на сырье на текущих уровнях в 2022 году.В источнике

С чего всё началось

Аналитики оценили влияние экспортных пошлин на прибыль металлургов

Эффект от запланированных правительством экспортных пошлин на металлы в 2021 составит, по оценкам аналитиков "Атона", 6% от EBITDA компаний горно-металлургического сектора. Причем сильнее всех пострадают малорентабельный "Русал" (-11%) и экспортно-ориентированный НЛМК (-8%).
Российская газетавчера в 10:55

Подробнее о событии

Ряд металлургических компаний больше других пострадает от введения пошлин

Народные новости10:10

Новые экспортные пошлины - негативный фактор для горно-металлургического сектора - «Атон»

Финмаркетвчера в 11:06

Экспортные пошлины на металлопродукцию негативно повлияют на сектор

ФАН09:39

Аналитики выяснили, как введение пошлин скажется на выручке металлургов РФ

Экономика сегодня09:36

Рынок пытается «переварить» проблемы металлургов

Finam.Ru07:30

Аналитики оценивают влияние экспортных пошлин на прибыль металлургов

Дума ТВ09:52

Аналитики оценили влияние экспортных пошлин на прибыль металлургов

Российская газетавчера в 10:55
Интересное

АвтоВАЗ начал поставлять автомобили без мультируля и мультимедийной системы

АвтоВАЗ поставляет дилерам автомобили Lada в упрощенной комплектации без мультируля, круиз-контроля и мультимедийной системы из-за нехватки электронных комплектующих, выяснила газета «Ведомости».
Motor03:13

В Минобороны назвали действия британского эсминца в Черном море эпическим фиаско

Британский эсминец Defender, недавно нарушивший территориальные воды РФ, - жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости08:42

В Москве на удаленный режим работы переведут 30% невакцинированных сотрудников

"Установить, что с 28 июня 2021 года возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы: перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы не менее 30% работников", - говорится в документе.
ТАСС08:07