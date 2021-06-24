Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Аналитики оценили влияние экспортных пошлин на прибыль металлургов

Акции горно-металлургических компаний отреагировали на эту новость резким снижением. По мнению аналитиков "Атона", пошлины подразумевают долгосрочное ограничение прибыли в секторе при сохранении цен на сырье на текущих уровнях в 2022 году.В источнике

С чего всё началось

Аналитики оценили влияние экспортных пошлин на прибыль металлургов

Эффект от запланированных правительством экспортных пошлин на металлы в 2021 составит, по оценкам аналитиков "Атона", 6% от EBITDA компаний горно-металлургического сектора. Причем сильнее всех пострадают малорентабельный "Русал" (-11%) и экспортно-ориентированный НЛМК (-8%).
Российская газетавчера в 10:55

Подробнее о событии

Ряд металлургических компаний больше других пострадает от введения пошлин

Народные новости10:10

Аналитики оценивают влияние экспортных пошлин на прибыль металлургов

Дума ТВ09:52

Аналитики оценили влияние экспортных пошлин на прибыль металлургов

Российская газетавчера в 10:55

Аналитики выяснили, как введение пошлин скажется на выручке металлургов РФ

Экономика сегодня09:36

«Норникель» остается высококачественной инвестицией в российском секторе металлов

Finam.Ru10:40

Новые экспортные пошлины - негативный фактор для горно-металлургического сектора - «Атон»

Финмаркетвчера в 11:06

Экспортные пошлины на металлопродукцию негативно повлияют на сектор

ФАН09:39
Интересное

В Краснодаре за нападение на школьниц задержали главу винодельни «Легенда Крыма»

СК Кубани сообщил 25 июня о задержании 50-летнего мужчины из Москвы, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних Напомним, в Краснодаре 18 июня на лестничной площадке многоэтажного дома по улице Ставропольской мужчина напал на двух девочек 11 и 12 лет.
Юга.ру10:42

Начальник Генштаба Британии заявил, что инцидент с эсминцем мог создать риск эскалации

Инцидент с эсминцем Defender в Черном море мог привести к "необоснованной эскалации", заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер, слова которого привела газета Telegraph.
РИА Новости10:31

Директора Жигулевского заповедника уволили после столкновения катера с лодкой на Волге

Директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев уволен после столкновения на Волге катера, в котором он находился, и надувной лодки, где была семья с ребенком, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
РИА Новости07:40

Режиссер Грымов рассказал о скандальном дебюте Бузовой во МХАТе

Российский режиссер театра и кино Юрий Грымов высказал корреспонденту телеканала "Санкт-Петербург" свое мнение об игре певицы Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин", премьера которого состоялась во МХАТе в начале июня.
Piter.tv09:04

Баги NFC позволяют бесконтактно взломать банкоматы с помощью смартфона

Другими словами, просто проведя телефоном у банкомата или терминала, Родригес мог использовать ряд багов, позволяющих в результате взломать эти устройства, привести к сбою в их работе или же изменить данные транзакции.
Anti-Malware.ru01:56

РСПП и ФНПР просят кабмин принять решение об обязательной вакцинации взрослых

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) просят правительство РФ принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС08:57