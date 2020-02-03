Экономика

ИзвестияИзвестияАналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем

Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%. Падение произойдет, если карантин на границе продлится более трех недель, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
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Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем

Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%. Падение произойдет, если карантин на границе продлится более трех недель, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По данным ФТС, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил $109 млрд.
Известиявчера в 16:47

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Эксперты оценили возможные последствия закрытия границы для товарооборота с КНР

RT на русском09:47

Эксперты предсказали падение товарооборота между Россией и Китаем на 4 процента

Комсомольская правда00:08

«Известия»: вспышка коронавируса может отразиться на товарообороте между РФ и КНР

Экономика сегоднявчера в 17:20

Аналитики оценили ущерб российской экономике из-за коронавируса

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Эксперты рассказали о влиянии коронавируса на товарооборот между РФ и КНР

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Как коронавирус в Китае скажется на экономике России

РЕН ТВвчера в 16:29

Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем

Известиявчера в 16:47
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Политика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов

В Госдуму внесен законопроект о восстановлении с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами и получающих за это выплаты, заявил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
Rambler News Service 09:13
Общество

В Госдуме оценили идею ужесточить наказание за шум в ночное время

РИА Новости 01:46
Общество

Дочь Джонни Деппа пришла на кинопремию в «голом» платье

Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради не стала надевать бюстгальтер под откровенное кружевное платье.
НТВ 10:19
Происшествия

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru 08:10
Происшествия

В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе

Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Газета.Ru 10:14
Политика

Эрдоган сказал «Слава Украине» на встрече с Зеленским

Pravda.Ru 08:37
Происшествия

В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
РБК 09:33
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество

Смерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили

До в СМИ появились сообщения о том, что четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо.
Газета.Ru 09:50
Наука

ГМ-бактерии могут защитить пчел от вымирания

Ученые Техасского университета в североамериканском Остине придумали, как защитить пчел от вирусов и клещей с помощью бактерий.
Московский Комсомолец в Марий Эл 31 января в 12:44
Футбол

Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ

Источник РБК в клубе уточнил, что зарплата Кокорина приравнена к МРОТ.
РБК 09:11
Общество

Китай все еще не передал России штамм нового коронавируса

Пекин до сих пор не передал Москве штамм вируса 2019-nCoV, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Московский Комсомолец 08:28
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка

Милла Йовович родила третьего ребенка.
Super.ru вчера в 17:16
Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
Армия и оружие

В Сирии убили приближенного Сулеймани

В Сирии убили старшего командира элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Асхара Пашабура.
Lenta.ru 09:57
Экономика

Росстат: ВВП России в 2019 году вырос на 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
Вести.Ru 08:50
Хоккей

Чемпионат КХЛ. «Сибирь» победила «Автомобилист» в серии буллитов

Гости дважды по ходу встречи отыгрывались, но хозяева в итоге победили в серии буллитов – 3:2. Интересно, что "Сибирь" дважды выводили вперед финны: Йокипакка на 6-й минуте.
Вести.Ru 10:15
Здоровье

Британец рассказал, как самостоятельно вылечился от коронавируса

Учитель английского языка из Уэльса Конор Рид рассказал, что стал одной из первых жертв коронавируса в китайском городе Ухане.
Народные новости 06:48
Политика

Горсовет принял отставку главы Керчи после скандала с блокадниками

Газета.Ru 07:31
Происшествия

В Москве бармен сломал позвоночник юноше при подаче коктейля

В Москве бармен одного из заведений сломал позвоночник посетителю при подаче экстремального коктейля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 07:03
Технологии

Valve ищет психолога для помощи в разработке игр

Valve открыла вакансию экспериментального психолога, который будет помогать с разработкой игр.
Cyber.sports.ru 08:12
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 31 января в 11:49
Происшествия

Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца

Военный суд Москвы принял решение арестовать до 1 апреля чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
RT на русском 09:32
Авто

Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos

Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
Известия 09:52
Политика

Срок подачи поправок к Конституции продлили до 14 февраля

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что в нижней палате парламента принял и решение продлить до 14 февраля срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции.
Московский Комсомолец 09:40
Энергетика

«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое

Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем 2019 года — с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
РБК 09:23
Игры

Cyberpunk 2077 может оказаться слишком «тяжёлой» для Nintendo Switch

Похоже, проект может оказаться слишком большим для портирования на Nintendo Switch, как это было сделано с The Witcher 3: Wild Hunt — по крайней мере, так заявил Мамайс.
3DNews 08:14
Общество

Льготы по оплате услуг ЖКХ получают более 26 тысяч магнитогорцев

Для малообеспеченных категорий граждан города предусмотрены бюджетные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Магсити74 вчера в 21:00
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