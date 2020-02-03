Экономика
ИзвестияАналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем
Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%. Падение произойдет, если карантин на границе продлится более трех недель, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
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Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%. Падение произойдет, если карантин на границе продлится более трех недель, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По данным ФТС, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил $109 млрд.Известиявчера в 16:47
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Эксперты предсказали падение товарооборота между Россией и Китаем на 4 процента
Комсомольская правда00:08
«Известия»: вспышка коронавируса может отразиться на товарообороте между РФ и КНР
Экономика сегоднявчера в 17:20
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До в СМИ появились сообщения о том, что четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо.
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Ученые Техасского университета в североамериканском Остине придумали, как защитить пчел от вирусов и клещей с помощью бактерий.
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Источник РБК в клубе уточнил, что зарплата Кокорина приравнена к МРОТ.
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В Сирии убили старшего командира элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Асхара Пашабура.
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Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
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Гости дважды по ходу встречи отыгрывались, но хозяева в итоге победили в серии буллитов – 3:2. Интересно, что "Сибирь" дважды выводили вперед финны: Йокипакка на 6-й минуте.
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Учитель английского языка из Уэльса Конор Рид рассказал, что стал одной из первых жертв коронавируса в китайском городе Ухане.
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Valve ищет психолога для помощи в разработке игр
Valve открыла вакансию экспериментального психолога, который будет помогать с разработкой игр.
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Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
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Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
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Военный суд Москвы принял решение арестовать до 1 апреля чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
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Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos
Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
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Срок подачи поправок к Конституции продлили до 14 февраля
Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что в нижней палате парламента принял и решение продлить до 14 февраля срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции.
Энергетика
«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое
Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем 2019 года — с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
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Cyberpunk 2077 может оказаться слишком «тяжёлой» для Nintendo Switch
Похоже, проект может оказаться слишком большим для портирования на Nintendo Switch, как это было сделано с The Witcher 3: Wild Hunt — по крайней мере, так заявил Мамайс.
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Льготы по оплате услуг ЖКХ получают более 26 тысяч магнитогорцев
Для малообеспеченных категорий граждан города предусмотрены бюджетные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.