Товарооборот между Россией и Китаем из-за вспышки коронавируса может сократиться на 2–4%. В 2019 году, по данным ФТС, он составил $109 млрд. Падение произойдет, если карантин на границе продлится более трех недель, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

с чего всё началось

Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%. Падение произойдет, если карантин на границе продлится более трех недель, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По данным ФТС, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил $109 млрд.

Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем

Авто Hyundai анонсировал дебют новой Hyundai Creta Компания Hyundai показала первые тизерные изображения индийской версии Hyundai Creta нового поколения, чья премьера пройдет 6 февраля на мотор-шоу Auto Expo в Дели.

Общество В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Армия и оружие Создана авиационная группировка для эвакуации россиян из Китая «Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Политика Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.

Шоу-бизнес Поклонская снялась в «голливудской фотосессии» Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.

Армия и оружие В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500 Криворучко пояснил, что о основная задача С-500 − борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности (самостоятельный перехват с дальностью пуска до 3,5 тысячи километров) и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории, а в определенных случаях – и на среднем участке.

Общество Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.