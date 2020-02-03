Товарооборот между Россией и Китаем из-за вспышки коронавируса может сократиться на 2–4%. В 2019 году, по данным ФТС, он составил $109 млрд. Падение произойдет, если карантин на границе продлится более трех недель, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

с чего всё началось

Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%. Падение произойдет, если карантин на границе продлится более трех недель, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По данным ФТС, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил $109 млрд.

Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем

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