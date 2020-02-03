Экономика
ИзвестияАналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем
Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%. Падение произойдет, если карантин на границе продлится более трех недель, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По данным ФТС, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил $109 млрд.
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Товарооборот между Россией и Китаем из-за вспышки коронавируса может сократиться на 2–4%. В 2019 году, по данным ФТС, он составил $109 млрд. Падение произойдет, если карантин на границе продлится более трех недель, считают опрошенные «Известиями» эксперты.Известиявчера в 16:01
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«Известия»: вспышка коронавируса может отразиться на товарообороте между РФ и КНР
Экономика сегоднявчера в 17:20
Эксперты предсказали падение товарооборота между Россией и Китаем на 4 процента
Комсомольская правда00:08
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При нападении неизвестного в Лондоне пострадали несколько человек
По последним данным, в результате происшествия пострадали несколько человек.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в РФ достигла исторического минимума
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Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
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Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
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Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
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Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
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У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
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Военный аналитик назвал Су-57 «шикарной машиной с большим будущим»
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Общество
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью
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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
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Совет директоров НПК «Уралвагонзавод» возглавил Александр Потапов
Александр Потапов занял место председателя совета директоров научно-производственной корпорации (НПК) «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»), сообщает газета «Ведомости».