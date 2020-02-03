Экономика
ИзвестияАналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем
Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%. Падение произойдет, если карантин на границе продлится более трех недель, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По данным ФТС, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил $109 млрд.
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«Известия»: вспышка коронавируса может отразиться на товарообороте между РФ и КНР
Экономика сегодня17:20
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Писатель Захар Прилепин создал новую партию «За правду»
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Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 350, число зараженных достигло 11.177, сообщает региональный комитет здравоохранения.
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Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.