Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%. Падение произойдет, если карантин на границе продлится более трех недель, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По данным ФТС, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил $109 млрд.

Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем

Политика Китайский дипломат извинился после слов о коронавирусе и Холокосте Исполняющий обязанности китайского посла в Израиле выразил надежду, что Израиль не закроет свои границы для китайцев из-за коронавируса, как Китай не закрыл двери для евреев во время Холокоста, сообщает телеканал Arutz 13.

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Энергетика Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне горючего, при этом наиболее низкие цены на топливо звфиксированы в Казахстане.

Политика Посол России в Болгарии объяснил причину «шпиономании» в стране Посол России в Болгарии Анатолий Макаров высказал мнение по поводу причин инициации «шпионских скандалов» против страны, об этом 2 февраля сообщает телеканала bTV.

Шоу-бизнес Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".

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Космос Эксцентричный миллиардер Илон Маск обещает отправить на Марс 1 млн землян Бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что планирует построить гигантский флот звездолетов для отправки к 2050 году на Марс миллиона землян, 29 января сообщает The Sun.

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Политика Китай не ответил на предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом Китай не ответил на предложение США о направлении помощи в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, 2 февраля в интервью телекомпании CBS.