Экономика

ИзвестияИзвестияАналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем

Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%. Падение произойдет, если карантин на границе продлится более трех недель, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По данным ФТС, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил $109 млрд.
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Эксперты рассказали о влиянии коронавируса на товарооборот между РФ и КНР

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Фильм «Паразиты» получил главную премию Гильдии сценаристов США

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Все школы Хабаровска эвакуируют из-за угроз

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Неандертальцы принесли в Сибирь каменные орудия из Европы

В Чагырской пещере на Алтае ученые нашли артефакты, отличающиеся от других каменных орудий со стоянок региона.
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Китайский дипломат извинился после слов о коронавирусе и Холокосте

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В Республике Алтай могут построить второй перинатальный центр

По словам экс-министра, проект не вошел в федеральную программу по строительству перинатальных центров из-за низкой численности населения региона.
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«Аякс» обыграл «ПСВ» в чемпионате Нидерландов, Квинси Промес забил

В Амстердаме завершился центральный матч 21-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
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Tesla показала серийную версию кроссовера Tesla Model Y

Недавно Tesla показала серийную версию кроссовера Tesla Model Y в темно-синем цвете, а также опубликовала несколько фотографий с производственной линии.
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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне горючего, при этом наиболее низкие цены на топливо звфиксированы в Казахстане.
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Более 70% россиян выразили желание сменить профессию

Почти три четверти опрошенных россиян выразили желание сменить профессию.
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Дочь Успенской бралась вести частные уроки по йоге, но и в этом не преуспела.
НТВ 11:51
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Тошич назвал бывшего партнера по ЦСКА более талантливым, чем Роналду

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высоко оценил своего экс-партнера по московской команде Вагнера Лава.
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Посол России в Болгарии объяснил причину «шпиономании» в стране

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Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".
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Правительство за месяц должно разобраться с «Ривьерой», чтобы сахалинцы не вышли на митинги

Напомним, проект предполагает, что 83 гектара леса в восточной части города у подножия Большевика вырубят, а на этом месте появится то ли гостиница (как говорили на презентации), то ли малоэтажная жилая застройка.
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Полицейский на Lexus попал в ДТП в Чите, ему грозит увольнение

В случае установления полицейским нарушения правил дорожного движения он будет привлечён к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел.
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Британский посол в РФ отказалась назвать страну пребывания Скрипалей

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены бывший сотрудник ГРУ, экс-агент британских спецслужб Скрипаль и его дочь Юлия.
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Писатель Захар Прилепин создал новую партию «За правду»

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Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева

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Газета.Ru 18:57
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Эксцентричный миллиардер Илон Маск обещает отправить на Марс 1 млн землян

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что планирует построить гигантский флот звездолетов для отправки к 2050 году на Марс миллиона землян, 29 января сообщает The Sun.
Красная весна вчера в 11:19
Футбол

Фото занимающейся боксом жены Месси набрало более миллиона лайков

Антонелла Рокуццо, супруга капитана каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, решила заняться боксом.
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Приморцев осудили за организацию незаконного въезда китайцев в Россию

Три жителя Приморья осуждены на условные сроки за организацию незаконного въезда в Россию свыше 1 тысячи граждан КНР в 2015-2018 годы, сообщает прокуратура края.
РИА Новости 20:24
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Федерация бокса проведет разбирательство после ЧП с Кушиташвили

Федерация бокса России в понедельник, 3 февраля, проведет разбирательство инцидента с участием двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили.
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Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 350 человек

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 350, число зараженных достигло 11.177, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости 17:26
Политика

Китай не ответил на предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом

Китай не ответил на предложение США о направлении помощи в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, 2 февраля в интервью телекомпании CBS.
Красная весна 12:24
Происшествия

Разбойника в медицинской маске поймали на Сахалине

Установлено, что гражданин 1982 года рождения в октябре минувшего года в маске и с ножом явился в офис микрокредитной организации и потребовал передать ему деньги из кассы.
Сахалин.Инфо 19:56
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Иранский пилот сообщил диспетчеру о пущенной в украинский «Боинг» ракете

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В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией

Российская газета 10:36
Футбол

Роналду вышел на третье место в истории футбола по числу голов

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил дубль в матче 22-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" (3:0). Оба мяча португалец забил с пенальти.
Российская газета 10:46
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Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru 18:51
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