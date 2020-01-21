Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

Перелет на Самуи стал дешевле на 31 процент. Снижение стоимости перелетов эксперты компании связывают с продолжающимся расширением маршрутной сети лоукост-перевозчиков, укреплением курса рубля и увеличением предложения чартерных перевозок.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента. Перелет на Самуи стал дешевле на 31 процент.
РИА Новостивчера в 04:36

Подробнее о событии

Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

РИА Новостивчера в 04:36

Эксперты сообщили о снижении цен на авиабилеты на 15–20%

Коммерсантъвчера в 04:54

Эксперты зафиксировали снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

Известиявчера в 06:07

Авиаперелеты стали дешевле в начале 2020 года — аналитики

Телеканал 360°вчера в 06:00

Авиапутешествия стали дешевле в первом полугодии 2020 года

Красная веснавчера в 05:39

Калининград попал в список авианаправлений, куда значительнее всего подешевели билеты

Каскадвчера в 05:40

Стало известно, на каких направлениях сильнее всего подешевели авиабилеты

Российская газета04:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Футбол

«Сочи» объявил о переходе Кокорина

Газета.Ru 02:51
Спорт

WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
RT на русском 02:56
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Lenta.ru вчера в 06:55
Экономика

Европейское агентство Scope оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s

Европейское агентство Scope Ratings в своем рейтинге поставило Россию выше, чем S&P и Moody's.
Газета.Ru 05:12
Шоу-бизнес

Резко похудевшая Лариса Долина вышла в свет в узких брюках

Певица стала главной звездой банкета в честь Хиблы Герзмавы. Лариса Долина продолжает терять вес.
7Дней.ру вчера в 09:00
Происшествия

Школьницу выгнали из троллейбуса за недоплаченный рубль

В Екатеринбурге кондуктор выгнала из троллейбуса школьницу, которая не могла доплатить за проезд один рубль.
Взгляд.ру 05:19
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине

Ранее на сайте британского правительства было опубликовано заявление, в котором говорилось, что Джонсон в ходе встречи с Путиным в Берлине в рамках конференции по ливийскому урегулированию заявил, что «нормализации двусторонних отношений не будет до тех пор, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и её союзникам».
RT на русском 04:18
Общество

Поклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом

РИА Новости 04:44
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Футбол

«Гамбург» может перехватить игрока у ЦСКА

Soccer.ru 03:50
Политика

Стало известно будущее министра из правительства Медведева

Стало известно будущее министра финансов в правительстве бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Антона Силуанова, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 04:01
Спорт

Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира

Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
Smi58.ru 19 января в 08:19
Шоу-бизнес

Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram

Число подписчиков в Instagram у телеведущей и певицы Ольги Бузовой достигло отметки в 19,1 млн человек.
Общественная служба новостей 04:11
Происшествия

Задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края

В Красноярском крае задержан глава регионального отделения Пенсионного фонда РФ Денис Майборода, сообщает ТАСС.
BFM.ru 04:35
Экономика

В ПФР объявили, какой будет пенсия в 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18 290 рублей.
Газета.Ru 18 января в 03:26
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Интерфакс вчера в 14:01
Наука

Физики доказали преимущество приоритетной посадки медленных авиапассажиров

Максимальная выгода относительно приоритетной посадки более расторопных людей составила 28 процентов, пишут авторы в журнале Physical Review E. Многие жизненные ситуации похожи на рассматриваемые физикой задачи.
N+1 вчера в 11:25
Происшествия

ДТП на «Ауди»: сын сити-менеджера Чебоксар получил реальный срок

REGNUM 03:57
Авто

Subaru перейдет на выпуск электромобилей

Японская компания Subaru планирует с 2030 года перейти на выпуск автомобилей с полностью электрическими двигателями.
Известия вчера в 10:43
Политика

В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ

Как отметил официальный представитель Кремля, рассмотрение законопроекта о внесении конституционных поправок нельзя «откладывать в долгий ящик».
REGNUM 04:47
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости вчера в 10:13
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Томской области погибли 11 человек

При пожаре в одноэтажном деревянном доме в Томской области погибли 11 человек, сообщает МЧС.
BFM.ru вчера в 23:00
Общество

Образ герцогини Кейт на приеме в Бугингемском дворце покорил ее поклонников

Образ, который выбрала для мероприятия, Кэтрин покорил поклонников.
Аргументы недели 03:14
Транспорт

В Петербурге из-за транспортной реформы появится «проездной на час»

Петербуржцам, которым придется ездить с пересадками после отмены маршруток в 2020 году в результате транспортной реформы, решили помочь единым проездным билетом на 60 минут.
REGNUM 04:00
Здоровье

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначила экстренное заседание, посвященное вспышке коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 00:46
Политика

Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России.
РИА Новости 04:40
Здоровье

В России отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

«На третьей неделе 2020 года в целом на территории России по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный в большей степени циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.
RT на русском вчера в 20:56
Происшествия

В Петербурге женщину убило током на улице из-за оборванного провода

В Санкт-Петербурге женщину убило током во время прогулки с собакой. По предварительным данным, она наступила на оборванный электропровод.
Вести.Ru 04:21
Наука

У вируса герпеса ищут связь с рассеянным склерозом

Присутствие в клетках человека определённой разновидности вируса герпеса связано с повышенной вероятностью рассеянного склероза.
Наука и жизнь 19 января в 00:00
Общество

Украинцев возмутила жалоба министра образования на низкую зарплату

Украинцы напомнили министру, что по стране средняя зарплата в три раза меньше, чем у Новосад, сообщает телеканал «360».
Известия 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное