Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента. Перелет на Самуи стал дешевле на 31 процент.

с чего всё началось

Перелет на Самуи стал дешевле на 31 процент. Снижение стоимости перелетов эксперты компании связывают с продолжающимся расширением маршрутной сети лоукост-перевозчиков, укреплением курса рубля и увеличением предложения чартерных перевозок.

Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

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