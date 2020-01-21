Экономика
РИА НовостиАналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года
Перелет на Самуи стал дешевле на 31 процент. Снижение стоимости перелетов эксперты компании связывают с продолжающимся расширением маршрутной сети лоукост-перевозчиков, укреплением курса рубля и увеличением предложения чартерных перевозок.
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с чего всё началось
Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента. Перелет на Самуи стал дешевле на 31 процент.РИА Новостивчера в 04:36
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Футбол
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
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WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
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1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Экономика
Европейское агентство Scope оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s
Европейское агентство Scope Ratings в своем рейтинге поставило Россию выше, чем S&P и Moody's.
Шоу-бизнес
Резко похудевшая Лариса Долина вышла в свет в узких брюках
Певица стала главной звездой банкета в честь Хиблы Герзмавы. Лариса Долина продолжает терять вес.
Происшествия
Школьницу выгнали из троллейбуса за недоплаченный рубль
В Екатеринбурге кондуктор выгнала из троллейбуса школьницу, которая не могла доплатить за проезд один рубль.
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
Ранее на сайте британского правительства было опубликовано заявление, в котором говорилось, что Джонсон в ходе встречи с Путиным в Берлине в рамках конференции по ливийскому урегулированию заявил, что «нормализации двусторонних отношений не будет до тех пор, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и её союзникам».
Общество
Поклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Футбол
«Гамбург» может перехватить игрока у ЦСКА
Политика
Стало известно будущее министра из правительства Медведева
Стало известно будущее министра финансов в правительстве бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Антона Силуанова, пишет Bloomberg.
Спорт
Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира
Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
Шоу-бизнес
Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Число подписчиков в Instagram у телеведущей и певицы Ольги Бузовой достигло отметки в 19,1 млн человек.
Происшествия
Задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края
В Красноярском крае задержан глава регионального отделения Пенсионного фонда РФ Денис Майборода, сообщает ТАСС.
Экономика
В ПФР объявили, какой будет пенсия в 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18 290 рублей.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Наука
Физики доказали преимущество приоритетной посадки медленных авиапассажиров
Максимальная выгода относительно приоритетной посадки более расторопных людей составила 28 процентов, пишут авторы в журнале Physical Review E. Многие жизненные ситуации похожи на рассматриваемые физикой задачи.
Авто
Subaru перейдет на выпуск электромобилей
Японская компания Subaru планирует с 2030 года перейти на выпуск автомобилей с полностью электрическими двигателями.
Политика
В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ
Как отметил официальный представитель Кремля, рассмотрение законопроекта о внесении конституционных поправок нельзя «откладывать в долгий ящик».
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Томской области погибли 11 человек
При пожаре в одноэтажном деревянном доме в Томской области погибли 11 человек, сообщает МЧС.
Общество
Образ герцогини Кейт на приеме в Бугингемском дворце покорил ее поклонников
Образ, который выбрала для мероприятия, Кэтрин покорил поклонников.
Транспорт
В Петербурге из-за транспортной реформы появится «проездной на час»
Петербуржцам, которым придется ездить с пересадками после отмены маршруток в 2020 году в результате транспортной реформы, решили помочь единым проездным билетом на 60 минут.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначила экстренное заседание, посвященное вспышке коронавируса нового типа в Китае.
Политика
Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России.
Здоровье
В России отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
«На третьей неделе 2020 года в целом на территории России по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный в большей степени циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.
Происшествия
В Петербурге женщину убило током на улице из-за оборванного провода
В Санкт-Петербурге женщину убило током во время прогулки с собакой. По предварительным данным, она наступила на оборванный электропровод.
Наука
У вируса герпеса ищут связь с рассеянным склерозом
Присутствие в клетках человека определённой разновидности вируса герпеса связано с повышенной вероятностью рассеянного склероза.
Общество
Украинцев возмутила жалоба министра образования на низкую зарплату
Украинцы напомнили министру, что по стране средняя зарплата в три раза меньше, чем у Новосад, сообщает телеканал «360».