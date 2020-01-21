Экономика

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Перелет на Самуи стал дешевле на 31 процент. Снижение стоимости перелетов эксперты компании связывают с продолжающимся расширением маршрутной сети лоукост-перевозчиков, укреплением курса рубля и увеличением предложения чартерных перевозок.
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с чего всё началось

Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента. Перелет на Самуи стал дешевле на 31 процент.
РИА Новостивчера в 04:36

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Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

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Коммерсантъвчера в 04:54

Эксперты зафиксировали снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

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Стало известно, на каких направлениях сильнее всего подешевели авиабилеты

Российская газета04:44
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Компания «Евроинвест» планирует начать строительство ТРЦ «Голливуд» у станции метро «Пионерская» в нынешнем году, а завершить - в 2023-м.
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Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
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Снова звучат предположения, что «ценовое оружие» Intel в очередной раз применит во втором полугодии.
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Сенатор от Калужской области Юрий Волков подал заявление о досрочном прекращении полномочий в верхней палате парламента.
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В Санкт-Петербурге женщину убило током во время прогулки с собакой. По предварительным данным, она наступила на оборванный электропровод.
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Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

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