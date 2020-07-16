Экономика
Давыдов.ИндексАналитики отвели России четыре года на восстановление экономики
Эксперты Economist Intelligence Unit пришли к выводу, что экономика России вернется к уровню 2019 года не раньше 2024 года. При этом большинству стран G7 (США, Канада, Германия и Франция) аналитики отводят срок в 2022 году.
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Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Газета.Ru 02:48
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Политика
СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»
Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru 10:02
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Прения сторон по скандальному уголовному делу о гибели Кристофа де Маржери прошли в Солнцевском райсуде Москвы лишь спустя три года после начала процесса.
Коммерсантъ 10:31
Наука
С новой литиевой батареей электромобили смогут заряжаться в 3-5 раз быстрее
Некоторые учение предлагают вместо графита и меди использовать при изготовлении анодов металлический литий – это позволило бы повысить энергетическую плотность и производить батареи, которые заряжаются быстрее и обеспечивают в 10 раз большую емкость.
Хайтек+ 15 июля в 05:55
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русском вчера в 19:15
Здоровье
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 13:58
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Шоу-бизнес
Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Мирослава Карпович стала объектом масштабного хейта от поклонников недавно распавшейся звездной пары Муцениеце и Прилучного.
CT news 12:38
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 13:10
Экономика
Депутаты спросили у кабмина о компенсациях по вкладам в Сбербанке СССР
Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по финансовому рынку в преддверии отчета правительства в парламенте в очередной раз поднял тему об урегулировании обязательств, помещенных до 20 июня 1991 г. на вклады в Сбербанке и до 1 января 1992 г. - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР, сообщил "Интерфаксу" лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Интерфакс - Россия 05:31
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
Финансы
Санкции, нефть, выборы в США. Экономисты спрогнозировали будущее рубля
Заявлять об укреплении рубля грядущей осенью пока преждевременно, считает экономист, директор Департамента по информационной политике и связям с общественностью Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.
Политика Сегодня вчера в 11:46
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с нападающим Гранлундом
«Салават Юлаев» подписал контракт с финским форвардом Маркусом Гранлундом, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение рассчитано на два года.
Спорт БИЗНЕС Online 10:00
Здоровье
Диетолог назвала пять самых вредных продуктов
Диетолог Елена Кален перечислила продукты, которые необходимо исключить из рациона во избежание проблем со здоровьем.
РИА Новости 07:15
Общество
Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»
НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
РИА Новости 08:30
Общество
Ученые нашли самый ранний симптом коронавируса
Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.
РИА Новости 11:10
Технологии
Yota открыла безлимитный доступ к Spotify
За первые сутки после официального запуска Spotify в России трафик пользователей Yota на приложение вырос в 13,5 раз, сообщил оператор Подключить безлимитный доступ к Spotify можно в мобильном приложении Yota или с помощью USSD-команды *111*11#.
TechFusion 04:06
Здоровье
В районе зарегистрировано 44 случая заболевания коронавирусом
На 15 июля в районе лабораторно подтвержденных случаев заболевания СОVID-19 насчитывается 44 человека.
Октябрьская искра вчера в 00:14
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Политика
В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией
В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
Футбол
Головин забил мяч в товарищеском матче за «Монако»
Россиянин Александр Головин забил мяч в товарищеском матче за "Монако". Монегаски играют против бельгийского "Серкль Брюгге".
Газета.Ru 13:28
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве возле киевской станции метро
Один человек пострадал в результате взрыва недалеко от станции Шулявская киевского метрополитена.
NewInform 14:27
Армия и оружие
Силовики Белоруссии предотвратят массовые беспорядки
Главная задача - не допустить гибели государства, а армия является «силовым инструментом» в его руках, заявил 16 июля государственный секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков в эфире телеканала ОНТ.
Ридус вчера в 16:11
Политика
Стало известно о финансовом мошенничестве основателя «Белых касок»
О финансовых махинациях главы организации стало известно в ноябре 2019 года после того, как офис Mayday Rescue в Стамбуле посетил голландский эксперт.
iReactor 10:19