Эксперты Economist Intelligence Unit пришли к выводу, что экономика России вернется к уровню 2019 года не раньше 2024 года. При этом большинству стран G7 (США, Канада, Германия и Франция) аналитики отводят срок в 2022 году.

Аналитики отвели России четыре года на восстановление экономики

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