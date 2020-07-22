Финансы
REGNUMАналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров. Так считают аналитики, сообщает 22 июля портал Банки.ру.
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Культура
Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
АБН вчера в 17:18
Политика
Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает в Госудуме с отчетом об итогах работы кабинета министров.
Коммерсантъ 03:58
Космос
Илон Маск сообщил, что SpaceX побила рекорд Atlantis
Piter.tv вчера в 04:03
Общество
63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО
Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Происшествия
Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию.
ТАСС 02:55
Происшествия
Главный анестезиолог-реаниматолог Дона умер от коронавируса
Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог минздрава Ростовской области, заместитель главного врача городской больницы № 1 имени Семашко Ростова-на-Дону Игорь Дударев умер в реанимации стационара.
Российская газета 03:54
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Культура
Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
Путешествия
Россиянам предложили платить за отдых в России
В ведомстве предложили частично компенсировать гражданам отдых, чтобы «стимулировать россиян изучать просторы своей страны».
Lenta.ru вчера в 13:39
Игры
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Наука
Создан тест, выявляющий рак по крови за четыре года до его проявления
Способ позволяет по анализу крови выявить пять форм онкологии еще до появления первых симптомов, пишет журнал Nature Communications.
ToDay News Ufa 02:48
Происшествия
Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме
Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
REGNUM 03:58
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Футбол
Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх
Первое место по количеству мячей в официальных играх занимает Пеле. За свою карьеру ему удалось забить 767 голов.
Vprognoze.ru 02:58
Финансы
Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году
Экономист Михаил Делягин допускает возможность обвала доллара в 2020 году и в этой связи назвал лучшие валюты для хранения сбережений в ближайшие месяцы и, даже, годы.
Topdaynews.ru 02:47
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 20 июля в 11:59
Экономика
Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Официальный Минск до сих пор требует от Москвы выплатить «компенсацию» за суверенное право России проводить самостоятельную политику, принимать законы и устанавливать налоги — в том числе в нефтяной отрасли.
REGNUM вчера в 10:30
Футбол
«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС
Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства.
Вести.Ru вчера в 15:20
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
Общество
Арестованный Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств, рассказал философский анекдот о своей жизни.
Городовой вчера в 09:46
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14
Наука
Одну из теорий вымирания неандертальцев опровергли ученые из Италии
Полученные результаты позволяют утверждать, что на вымирание неандертальцев не могли повлиять погодные условия.
Live24 02:02
Здоровье
Доктор Мясников назвал способ избавиться от боли в спине
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал способы избавиться от боли в спине.
Lenta.ru 03:26
Армия и оружие
Япония хочет использовать американские системы наблюдения за ракетами
Япония рассматривает возможность применения американских систем по наблюдению за баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.
Актуальные Новости 20 июля в 02:28
Экономика
Акции Qiwi на Мосбирже выросли на фоне новостей об отмене SPO
Акции компании выросли на фоне новостей о том, что акционеры Qiwi решили не проводить вторичное размещение акций (SPO), в рамках которого предполагалось продать до 12,5% компании.
ТАСС 04:14
Происшествия
В Саратовской области зафиксировали 54-ю смерть от коронавируса
В Саратовской области 54 человека скончались от коронавирусной инфекции, сообщает региональное министерство здравоохранения.
Общественное мнение 04:10
Общество
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Общество
Мишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения
Мишустин заявил, что дистанционное обучение популярно у людей всех возрастов, однако компьютер не заменяет живого общения учителя и ученика, технологии должны применяться для расширения традиционного обучения, а не вместо него.
Известия 03:52
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news 20 июля в 14:07