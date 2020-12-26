Аналитики считают, что к 2028 году Китай обгонит Соединенные Штаты и станет крупнейшей экономикой мира. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на отчет британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR). Ранее эксперты считали, что это произойдет лишь в 2033 году.

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