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Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики ожидают, что Китай станет крупнейшей мировой экономикой к 2028 году

Аналитики считают, что к 2028 году Китай обгонит Соединенные Штаты и станет крупнейшей экономикой мира. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на отчет британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR). Ранее эксперты считали, что это произойдет лишь в 2033 году.В источнике
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Коммерсантъ

Аналитики ожидают, что Китай станет крупнейшей мировой экономикой к 2028 году

Коммерсантъвчера в 11:45
РБК

Аналитики назвали сроки превращения КНР в крупнейшую экономику мира

РБКвчера в 10:14
Газета.Ru

Аналитики ожидают, что Китай станет крупнейшей мировой экономикой к 2028 году

Газета.Ruвчера в 05:45
ФАН

Китай может стать крупнейшей мировой экономикой к 2028 году

ФАНвчера в 07:55
БИЗНЕС Online

CEBR: Китай к 2028-му обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:28
Forbes

Аналитики предсказали превращение Китая в крупнейшую экономику мира к 2028 году

Forbesвчера в 06:06
ИА Красная Весна

Аналитики CEBR назвали сроки превращения КНР в крупнейшую экономику мира

ИА Красная Веснавчера в 13:45

«Спартак» во второй раз в сезоне в овертайме обыграл «Авангард» в матче КХЛ

"Спартак" обыграл "Авангард" второй раз в текущем сезоне, их предыдущий очный матч прошел 1 ноября, тогда красно-белые оказались сильнее в овертайме со счетом 2:1. В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает шестое место, набрав 44 очка, "Авангард" на Востоке идет вторым, имея в активе 51 очко.
ТАСС Спортвчера в 11:31

Около 3,4 млрд рублей направлено на оздоровление Волги в Нижегородской области в 2020 году

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая с годовым отчётом 25 декабря, 3,4 млрд рублей было направлено в 2020 году на реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" в регионе.
НТА-Приволжье25 декабря в 05:19