Энергетика

Газета.RuГазета.RuАналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal. В будущем возможно снижение инвестиций в нефтедобычу, считает инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс.
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Аналитики прогнозируют рост цен на нефть до $150

Комсомольская правда17:48

Нефти предсказали рост до 150 долларов за баррель

Lenta.ru16:52

Аналитики спрогнозировали сроки роста цен на нефть до $150 за баррель

РБК16:57

WSJ: эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $100

ТАСС16:54

Нефть к 2025 году может подорожать до $150 за баррель

Московский Комсомолец17:21

Предсказан резкий рост цены на нефть

Взгляд.ру15:20

Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

Газета.Ru15:06
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Следственный комитет России предъявил обвинение в организации убийств и покушений на убийства губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
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Закрутила, мол, роман с женатым и довела пару до развода. «Коварной» Мирославе стали даже угрожать расправой.
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"Севилья" на выезде одержала волевую победу над "Атлетиком" из Бильбао в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
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Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
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Московский врач назвал Забайкалье ковидным курортом в сравнении с другими регионами

Вы знаете, вот то, что мы видим в Забайкалье, — это ковидный курорт условно.
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Tencent Video купила права на показ новых серий «Фиксиков» в Китае

Tencent Video специализируется на потоковом видео и покупает эксклюзивные права в Китае на новые 52 эпизода сериала, которые будут созданы в 2020–2022 годах.
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СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
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Общество

В Белграде после протестов передумали вводить комендантский час

7 июля президент Сербии Александр Вучич объявил, что в Белграде снова вводятся комендантский час и запрет на собрание более пяти человек в помещениях и на улице.
Полит.ру 11:15
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Общество

PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля

Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля.
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Мелик-Гусейнов рассказал об открытии детских лагерей

В третью волну откроются все оставшиеся детские лагеря. Однако срок замгубернатора пока не назвал.
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Новое реалити-шоу по мотивам известного симулятора The Sims 4 выйдет летом этого года.
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На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
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Политика

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В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка

КГБ Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико.
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Общество

МВД намерено внести изменения в бланки водительских прав и ПТС

МВД России намерено внести изменения в бланки водительских прав, свидетельств о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС).
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Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
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В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр

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В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
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Экс-глава генштаба Украины Муженко ждет наступления России с востока

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил о том, что Украине следует готовиться к наступлению России.
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