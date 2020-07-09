Энергетика
Газета.RuАналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель
Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal. В будущем возможно снижение инвестиций в нефтедобычу, считает инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс.
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Происшествия
СК предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергую Фургалу
Следственный комитет России предъявил обвинение в организации убийств и покушений на убийства губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
МР7.ру 13:26
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Мирослава Карпович разбогатеет из-за Прилучного
Закрутила, мол, роман с женатым и довела пару до развода. «Коварной» Мирославе стали даже угрожать расправой.
Мир новостей 09:33
Футбол
«Севилья» одержала волевую победу над «Атлетиком» в чемпионате Испании
"Севилья" на выезде одержала волевую победу над "Атлетиком" из Бильбао в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 18:02
Политика
Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
Известия 16:46
Общество
Граждан РФ с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 06:04
Здоровье
Московский врач назвал Забайкалье ковидным курортом в сравнении с другими регионами
Вы знаете, вот то, что мы видим в Забайкалье, — это ковидный курорт условно.
Чита.Ру вчера в 19:47
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
«МегаФон» эксперты признали лидером по скорости мобильного интернета в России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:28
Культура
Tencent Video купила права на показ новых серий «Фиксиков» в Китае
Tencent Video специализируется на потоковом видео и покупает эксклюзивные права в Китае на новые 52 эпизода сериала, которые будут созданы в 2020–2022 годах.
Газета Культура 10:21
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru 11:07
Общество
В Белграде после протестов передумали вводить комендантский час
7 июля президент Сербии Александр Вучич объявил, что в Белграде снова вводятся комендантский час и запрет на собрание более пяти человек в помещениях и на улице.
Полит.ру 11:15
Общество
PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля
Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля.
Известия 10:11
Здоровье
Мелик-Гусейнов рассказал об открытии детских лагерей
В третью волну откроются все оставшиеся детские лагеря. Однако срок замгубернатора пока не назвал.
Ньюс-НН 10:55
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
Новое реалити-шоу по мотивам известного симулятора The Sims 4 выйдет летом этого года.
Экономика сегодня 06:38
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Хачанов победил Берреттини на выставочном турнире в Австрии
РИА Новости 16:17
Технологии
Израиль представил восемь изобретений, которые изменят мир туризма
Израильские компании разработали продукты и технологии, которые могут помочь туристической отрасли вернуться к безопасной и эффективной работе, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
РИА Новости 14:20
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка
КГБ Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико.
РБК 18:03
Общество
МВД намерено внести изменения в бланки водительских прав и ПТС
МВД России намерено внести изменения в бланки водительских прав, свидетельств о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС).
UfacityNews.ru вчера в 01:50
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Происшествия
Банковские счета Ивана Сафронова и его родственников заблокированы
По сведениям источника, в квартирах матери и сестры Сафронова прошли обыски, но никакого процессуального статуса по делу у них нет.
Эхо Москвы 18:07
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Армия и оружие
Экс-глава генштаба Украины Муженко ждет наступления России с востока
Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил о том, что Украине следует готовиться к наступлению России.
Shraibikus News 10:16
Политика
Журналист Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Политическая Экспертиза 06:29