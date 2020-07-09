Энергетика

Газета.RuГазета.RuАналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal. В будущем возможно снижение инвестиций в нефтедобычу, считает инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс.
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Эксперты предрекли грандиозный скачок цен на нефть

Российский Диалог15:55

WSJ: эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $100

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WSJ: нефть может подняться выше 150 долларов

ИА Красная Весна16:27

Аналитики спрогнозировали сроки роста цен на нефть до $150 за баррель

РБК16:57

Предсказан резкий рост цены на нефть

Взгляд.ру15:20

Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

Газета.Ru15:06

Аналитики допустили удорожание нефти до $150 за баррель к 2025 году

ПРАЙМ14:37
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Происшествия

Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение

В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах.
RT на русском 15:08
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
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Экономика

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
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Фигурное катание

Медведева приступила к тренировкам в Москве под руководством Буяновой

Газета.Ru 09:28
Политика

Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка

Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
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Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»

Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости вчера в 07:04
2
Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

В среду руководство московского футбольного клуба «Спартак» распространило пост, что подана жалоба о нарушении этики на руководителя петербургского «Зенита» Александра Медведева.
Городовой 12:25
5
Политика

Украинский политик признала, что Крым навсегда покинул Украину

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева в отношении жителей полуострова, считает экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Московский Комсомолец вчера в 21:58
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Общество

В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения

С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
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Общество

Минкомсвязь расследует утечку паспортных данных избирателей

Разработанное Минкомсвязью приложение для избирательных комиссий, призванное исключить двойное голосование, было закодировано, распространение данных граждан из него требует служебного расследования, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости 16:08
3
Происшествия

Кассационный суд признал законным приговор экс-главе Коми Гайзеру

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру.
RT на русском 16:13
Авто

Ford показал заднюю подвеску нового Bronco

Компания Ford обнародовала в Инстаграм тизерное изображение с новым внедорожником Bronco, на котором можно впервые разглядеть его подвеску.
Журнал Авто.ру 11:38
6
Происшествия

За поддержку курьеров в Петербурге задержали семь активистов

Neva.Today 14:15
4
Космос

Астрономы нашли новые доводы против существования девятой планеты

ToDay News Ufa 08:48
1
Футбол

Бранислав Иванович подпишет новый контракт с «Зенитом»

Руководство клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга намерено продлить до лета 2021 года контракт с Браниславом Ивановичем, истекающий по окончании этого сезона.
NewInform 09:26
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева прокомментировала роман Авербуха с Арзамасовой

Bimru.ru 03:00
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Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
5
Политика

Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию

Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, сообщила пресс-служба офиса президента.
Известия 15:44
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
273
Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
88
Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа 13:49
38
Политика

Глава Пентагона не получал сведений о сговоре России с талибами

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что не получал донесений о том, что Россия вступила в сговор с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане и обещает им оплату за нападения на американских военных.
Известия 14:39
1
Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru 07:07
9
Кино

Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel

Супергерой Marvel по имени Елена Белова станет новым персонажем киновселенной и заменит Наташу Романофф.
CT news вчера в 13:59
9
Теннис

Рублев обыграл Рууда на выставочном турнире в Австрии

Российский теннисист Андрей Рублев продолжает участие в выставочном турнире в Австрии — Thiem’s 7. Организатором турнира является третья ракетка мира Доминик Тим.
Bookmaker-ratings.ru 13:22
Кино

Элайджа Вуд хочет сняться в новом сериале во вселенной «Властелина колец»

Американский актер Элайджа Вуд, известный ролью хоббита Фродо Бэггинса, хотел бы сняться в новом сериале во вселенной «Властелина колец».
Афиша Daily 15:16
Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА

Буэнос-Айрес, 9 июля 2020, 12:23 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» согласился продать нападающего Адольфо Гайча московскому ЦСКА.
REGNUM 05:23
Футбол

Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»

Казанский «Рубин» по делу обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.
Татар-информ 16:28
Кино

Олегу Сенцову выделили из украинского бюджета почти $ 1 млн на съемки фильма

Известный украинский «борец за свободу» Олег Сенцов, который сам себя считает режиссером, взялся за съемки фильма «Носорог» на государственные деньги.
Евразия Daily 09:09
Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
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