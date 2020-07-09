После волатильного начала текущего года для нефти котировки могут в перспективе подняться выше 100 долларов за баррель и достичь 150 долларов к 2025 году, допускают аналитики, которых цитирует газета Wall Street Journal.

Аналитики допустили удорожание нефти до $150 за баррель к 2025 году

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