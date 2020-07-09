Энергетика
Газета.RuАналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель
Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal. В будущем возможно снижение инвестиций в нефтедобычу, считает инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс.
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Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Общество
Минздрав рассчитывает получить не менее четырех вакцин от коронавируса
В России идет углубленная работа над вакцинами от коронавирусной инфекции.
Телеканал 360° 14:01
Общество
Минпросвещения пообещало торжественные линейки в школах 1 сентября
По словам Кравцова, министерство планирует, что дети 1 сентября придут в школу. «Линейки традиционные пройдут», — отметил глава ведомства.
РБК 09:58
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Происшествия
Хабаровский губернатор не признал вину в организации убийств
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину в организации убийств при задержании, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Аргументы и Факты 08:59
Политика
Киев запросил срочный обмен одного пленного с ДНР
В Киеве попросили самопровозглашенную Донецкую народную республику экстренно обменять пленного Валерия Матюшенко из-за имеющихся у него серьезных проблем со здоровьем, сообщил киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.
Взгляд.ру 14:24
Футбол
«Бордо» заинтересован в подписании контракта с Кузяевым
Российский полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может стать футболистом «Бордо».
Нева Спорт 08:24
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 12:43
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
Авто
Компания Kia назвала цены на новый седан Kia K5 2021 года
Недавно компания Kia назвала цены на новый K5 2021 года для рынка США, где недавно состоялась его премьера.
Tvoe-avto.com вчера в 15:19
Экономика
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома 2» Александра Черно устроила погром в роддоме
Гинеколог Александры Черно, который следит за ходом ее беременности, посоветовал участнице «Дома 2» при ее лишнем весе сделать кесарево сечение, так как, по мнению медика, это гораздо лучше скажется на организме девушки.
Киноафиша России 07:22
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru 11:47
Футбол
«Локомотив» и «Уфу» в 28-м туре РПЛ рассудит Безбородов
РФС назначил арбитров, которые будут работать на поединках 28-го тура РПЛ. 11 июля состоятся три встречи, а 12 июля пройдут еще пять матчей.
Bookmaker-ratings.ru 16:35
Футбол
Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ
Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Шоу-бизнес
Ведущий объяснил свое заявление о «фейковом» разводе Асмус и Харламова
Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони объяснил, почему назвал развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова частью своей программы.
Взгляд.ру 14:57
Технологии
Израиль представил восемь изобретений, которые изменят мир туризма
Израильские компании разработали продукты и технологии, которые могут помочь туристической отрасли вернуться к безопасной и эффективной работе, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
РИА Новости 14:20
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru 13:25
Происшествия
Мировой суд взыскал с Ефремова более 117 тысяч рублей
Мировой суд Хамовнического района взыскал более 117 тысяч рублей с актера Михаила Ефремова, ставшего соучастником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.
BFM.ru 15:30
Политика
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
Игры
Valve отменила разработку третьего эпизода Half-Life 2 из-за устарелости Source
Стала известна основная причина, по которой Valve отказалась от разработки Half-Life 2: Episode 3. Это произошло из-за недостаточного функционала движка Source.
CyberSport.ru 16:12
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Авто
Илон Маск заявил о скором создании полностью автономного автомобиля
Илон Маск заявил в ходе церемонии открытия Всемирной конференции по вопросам искусственного интеллекта (WAIC), что Tesla «очень близка» к созданию полностью беспилотного автомобиля.
Коммерсантъ 12:34
Происшествия
Губернатор Хабаровского края Фургал помещен в изолятор
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение.
Общественная служба новостей 15:27