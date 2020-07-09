Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal. В будущем возможно снижение инвестиций в нефтедобычу, считает инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс.

Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

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