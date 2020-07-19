Финансы
КоммерсантъАналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ
Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
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Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
SpeedMe вчера в 06:29
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания вчера в 11:01
Экономика
Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу
Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение.
Коммерсантъ 20 июля в 17:52
Шоу-бизнес
Похудевший после операции Буйнов показал фото из больницы
70-летний певец Александр Буйнов сообщил, что перенес операцию. Он чувствует себя хорошо, но заметно похудел за последнее время.
ТВ Центр 01:29
Политика
Кремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
Ведомости вчера в 08:01
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Захват заложников в Луцке Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие.
РИА Новости вчера в 17:47
Общество
Ультрафиолет признали способом уничтожения коронавируса
Ультрафиолет и высокая температура помогают быстрее убить коронавирус на поверхностях.
Газета.Ru 00:16
Футбол
Федотов считает, что Кашшаи «пернул мозгом в лужу»
Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между "Зенитом" и "Спартаком", отмечает "Чемпионат".
ProstoProSport вчера в 23:27
Общество
Медкомиссия в Якутске отменила принудительную госпитализацию «шаману» Габышеву
Ранее сообщалось, что медкомиссия психиатрической клиники признала якутского "шамана" Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого.
ТАСС 00:49
Происшествия
Уволен обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска
Мэр Томска Иван Кляйн удовлетворил заявление об увольнении своего заместителя Евгения Сурикова, которого обвиняют в получении взятки, сообщили "Интерфаксу в среду" в пресс-службе горадминистрации.
Интерфакс 01:30
Политика
Бизнес ФРГ предупредил США о контрмерах из-за «Северного потока»
Палата представителей США одобрила новый проект оборонного бюджета страны, куда включены поправки, предполагающие введение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
РБК вчера в 22:14
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК вчера в 10:56
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
Здоровье
Нарушения при лечении коронавируса выявлены в Свердловской области
В Свердловской области выявлены грубые нарушения в организации и оказании медпомощи ковидным пациентам.
Kursk.com вчера в 09:59
Экономика
Исследование: Россия весной увеличила экспорт сахара в 4,5 раза
Экспорт сахара из России за период "карантинной весны" (март-май 2020 года) вырос в 4,5 раза в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в натуральном – в шесть раз, показало исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 00:34
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тыс. рублей
Пенсионный Фонд РФ рассказал о том, что дополнительные повышенные выплаты к пенсии в размере 11 000 рублей полагаются людям, старше 80-ти лет.
ToDay News Ufa вчера в 23:32
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera вчера в 13:30
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Общество
Аномальное тепло ожидает ряд регионов России
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:34
Единоборства
В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова
Бой между входящим в десятку тяжеловесов мира Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, который почти на 20 сантиметров уступает в росте сопернику, в формате турнира АСА 107, напомним, запланирован на грядущую пятницу, 24 апреля.
Кавказ Пост вчера в 21:54
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
Avtovesti.com 01:06
Армия и оружие
В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета
Новейший транспортно-боевой Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.
РИА Новости 01:04
Футбол
Икер Касильяс получил медаль чемпиона Португалии. Он не провёл ни одного матча в сезоне
Икер Касильяс получил золотую медаль за победу в чемпионате Португалии. По итогам сезона победителем турнира стал «Порту».
Чемпионат вчера в 23:46
Общество
В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае, такие изменения внес в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19 губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 01:13
Происшествия
В США «антифеминистский» адвокат напал на дом судьи и убил ее сына
Вести.Ru вчера в 19:56
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM вчера в 07:55
Происшествия
Двух адвокатов экс-губернатора следствие отвело из-за конфликта интересов
Лишь после второго заседания руководитель следственно-оперативной группы СКР Юрий Буртовой вспомнил про конфликт интересов двух фигурантов дела — не признающего вину господина Фургала и обличающего его господина Мистрюкова.
Коммерсантъ вчера в 16:08
Общество
«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36