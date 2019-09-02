Финансы
ВедомостиАналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
Если ставка будет снижена до 7%, то окажется в среднесрочном интервале нейтральной ставки – 6–7%, указывает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. Не исключено и более сильное снижение ставки – на 50 б. п. – в условиях августовской дефляции, указывают аналитики Альфа-банка.
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Приближающийся к США ураган «Дориан» поможет российскому ЦБ снизить ставку
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