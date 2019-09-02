Финансы
REGNUMОт Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Как полагает Гинько, предел снижения уже достигнут, и изменение процентных ставок становится малоэластичным. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
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У ЦБ РФ имеются все основания для еще одного снижения ключевой ставки до 7% годовых
Finam.Ruвчера в 09:45
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Как выяснилось, супружеская пара ждет второго ребенка.
Ruposters.ru 03:32
Технологии
В «Сколково» предложили принимать законы c использованием big data
Эксперты инновационного центра «Сколково» выступили с предложением оперативной корректировки законов с помощью big data (инструменты и методы для обработки больших массивов структурированных и неструктурированных данных).
REGNUM 02:15
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Известия вчера в 19:35
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться школьникам
Родителям, организующим питание школьников, нужно полагаться не только на интуицию и здравый смысл, но и соблюдать определенные правила для сохранения здоровья ребенка: приемы пищи должны быть регулярными, еда – свежей и разнообразной, нужно учитывать энергетическую ценность рациона, блюда полезнее варить или запекать, нежели жарить, рассказали в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 01:19
Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Футбол
Бендтнер перешел в «Копенгаген»
Спорт-Экспресс вчера в 20:06
Политика
Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики.
ТАСС 02:21
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика
Путин анонсировал договор о дружбе России и Монголии
Газета.Ru вчера в 14:23
Армия и оружие
Госдеп прокомментировал действия США в Идлибе
Как сообщили в ведомстве, авиаудар в Идлибе, который нанесли военнослужащие, является «точным и целенаправленным» ответом главарям группировок, которые связаны с запрещенной в России террористической сетью «Аль-Каида».
RuNews24.ru вчера в 00:10
Футбол
Дзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане девочке
Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев пожертвовал миллион рублей Фатиме Дзгоевой, пострадавшей в результате теракта в Беслане.
Lenta.ru 02:55
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17
Технологии
Китай бросил беспилотники на борьбу с гусеницами и личинками
В Китае для борьбы с вредителями, уничтожающими урожай, применили беспилотники с загруженными в них инсектицидами.
Lenta.ru вчера в 23:05
Здоровье
7 советов, которые реально помогают при запоре
Врачи советуют больше двигаться, критически взглянуть на свой рацион питания и пить больше воды.
Московский Комсомолец 02:55
Происшествия
В Приангарье 3,4 тысячи человек остались без света из-за молнии
В Иркутской области из-за удара шаровой молнии в подстанцию оказались обесточены десять населенных пунктов, где проживают почти 3,4 тысячи человек.
Российская газета 02:30
Политика
Комитет Рады поддержал отмену депутатской неприкосновенности
"Рекомендовать Верховной раде поданный президентом как неотложный законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203 от 30 августа 2019 года принять как закон", - говорится в решении комитета.
ИА Новороссия вчера в 05:05
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Технологии
На острове Шикотан запустили новую научно-исследовательскую станцию
Тихоокеанский филиал "Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии" (ТИНРО) запустил в работу новую научно-исследовательскую станцию на самом крупном курильском острове Шикотан для изучения водных биоресурсов и составления прогнозов для рыбного промысла в этом районе.
ТАСС 03:00
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Происшествия
Пять человек погибли на Багамах в результате урагана «Дориан»
Пять человек погибли в результате стихийных бедствий на Багамских островах, вызванных ураганом «Дориан», сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 19:53
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Финансы
Российский рынок открылся слабым ростом индексов
Торги на российском рынке в понедельник открылись ростом индексов на 0,1%, "голубые фишки" показали разнонаправленную динамику.
Интерфакс вчера в 03:31