Финансы
ВедомостиАналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
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У ЦБ РФ имеются все основания для еще одного снижения ключевой ставки до 7% годовых
Finam.Ruвчера в 09:45
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 03:31, Вашингтон
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Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
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ФедералПресс 03:02
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
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Происшествия
На МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой
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В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Российская газета 01:46
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Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
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Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в понедельник, что уходит в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Бахтадзе.
Sputnik Южная Осетия вчера в 04:43
Общество
Facebook может отказаться от счетчика лайков под постами
Facebook может начать скрывать количество лайков под постами, чтобы избавить пользователей от погони за вниманием и оградить их от самоцензуры.
ТАСС 02:39
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В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Происшествия
Суд в Москве арестовал новую фигурантку дела Абызова
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Инну Пикалову – новую фигурантку по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова о хищениях на 4 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
РИА Новости вчера в 13:14
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
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33-летний Окадзаки перебрался в «Малагу» месяц назад на правах свободного агента.
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Мауро Икарди стал игроком «ПСЖ»
Sport24.ru вчера в 17:04
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В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
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В июле этого года смартфоны Huawei Nova 5i Pro и Nova 5, которые получили однокристальную систему Kirin 810, вошли в тройку самых производительных смартфонов в плане работы с искусственным интеллектом.
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В День города 80 московских музеев будут открыты бесплатно
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В Европе закрылось летнее трансферное окно
Первым традиционно закрылось окно в немецкой Бундеслиге – в 19:00 (здесь и далее – время московское).
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Пострадавшая при теракте в Беслане не получила назначенную ЕСПЧ выплату
Россия выплатила почти всем пострадавшим при захвате заложников в Беслане компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
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Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков
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Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
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При поворотах пыль выбрасывается с поверхности и меняет цвет. Если кратко — красивое и яркое саморазрушение космического тела.
Машины и Механизмы вчера в 10:03