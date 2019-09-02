Финансы

ВедомостиВедомостиАналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 03:31, Вашингтон
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