Финансы
РБКЭкономисты спрогнозировали снижение ставки ЦБ до минимума с 2014 года
Если ЦБ действительно снизит ставку до 7%, она опустится до самого низкого уровня более чем за пять лет. Последний раз ставка составляла 7% в марте—апреле 2014 года, а до этого и вовсе находилась на уровне 5,5% (ЦБ повысил ее из-за волатильности на финрынках на фоне присоединения Крыма).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Приближающийся к США ураган «Дориан» поможет российскому ЦБ снизить ставку
Московский Комсомолецвчера в 23:00
У ЦБ РФ имеются все основания для еще одного снижения ключевой ставки до 7% годовых
Finam.Ruвчера в 09:45
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:27, Вашингтон
Наука
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
Капитал страны вчера в 10:42
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Lenta.ru вчера в 15:14
Экономика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Футбол
«Спорт-Экспресс»: клубы РПЛ потратили на трансферы более 230 миллионов
По информации «Спорт-Экспресса», летнее трансферное окно для российских клубов стало самым «дорогим» за последние несколько лет.
Бомбардир.ру 00:22
Общество
Владимир Путин осмотрел школу № 6 в Тулуне
Президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Иркутскую область 2 сентября осмотрел пострадавшую в паводке и отремонтированную к новому учебному году школу № 6 в Тулуне.
ИА Альтаир вчера в 05:26
Экономика
ФАС не нашла оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты
В ФАС России, в свою очередь, отметили, что служба не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты.
Российская газета вчера в 09:05
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 18:25
Культура
Розенбаум перенес операцию, продюсер и жена рассказали о его состоянии
Красная весна вчера в 13:31
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
Политика
Как идёт подготовка к запускам ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный
Российское НПО «Энергомаш» приступило к производству новых экземпляров двигателей РД-191, предназначенных для использования на ракетах-носителях семейства «Ангара-А5», которые будут запускаться с космодрома Восточный.
RT на русском вчера в 18:30
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости вчера в 18:44
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 16:27
Общество
Гороскоп на 1 сентября: придется отстоять свои интересы
Сегодняшний гороскоп располагает к тому, что желание быть независимым, показать свою самодостаточность, равно как и отстаивать свои интересы будет достигаться любой ценой.
Московский Комсомолец 31 августа в 12:16
Футбол
«Рубин» объявил о переходе Ташаева
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Чемпионат вчера в 15:05
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Кино
Хоакин Феникс начал сходить с ума из-за роли Джокера
VSE42 Новости вчера в 22:45
Футбол
Сборная России тренируется без Черышева и Головина
Команда тренируется без Дениса Черышева и Александра Головина, которые прибудут в расположение национальной команды сегодня, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат вчера в 05:17
Футбол
«Галатасарай» арендовал Лемина у «Саутгемптона»
Полузащитник Марио Лемина перешел из «Саутгемптона» в «Галатасарай».
Sport24.ru вчера в 16:20
Происшествия
В Испании певица погибла в результате взрыва пиротехники на сцене
Известная певица Джоана Сайнс погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей.
ИА Новороссия вчера в 15:17
Происшествия
В Красноярске пьяный студент разбил делимобиль
Как рассказали ИА «1-Line» в пресс-службе ГИБДД, 20-летний водитель двигался на автомобиле Хендай Солярис при повороте не справился управлением и наехал на бордюр.
ИА 1-Line вчера в 23:26
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Музыка
В Санкт-Петербурге Теодор Курентзис сыграл вместе с musicAeterna
23 октября в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского музыканты musicAeterna вместе с приглашенными мировыми звездами представят зрителям «Реквием» Моцарта.
Lenta.ru вчера в 12:31
Единоборства
Александр Волков прокомментирует бой Хабиб — Порье на Первом канале
Sports.ru вчера в 10:53
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском вчера в 10:53
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму
Ранее в августе Гришковец пообещал москвичам теплую осень и позднюю зиму.
Известия вчера в 11:27
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в связи с блокадой Крыма потери украинской экономики составляют около $1 млрд.
RT на русском вчера в 23:30
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Экономика
В Хакасии из-за долгов ограничили электроэнергию на объектах ЖКХ
Долги коммунальщиков в Хакасии повлекли ограничения подачи электроэнергии на 12 объектах предприятий коммунального сектора.
REGNUM вчера в 23:40
Политика
Майкл Пенс пообещал Украине поддержку в сфере энергетики
Вашингтон поддержит Украину в сфере энергетики.
Новостной фронт вчера в 17:53