Финансы
ВедомостиАналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
BFM.ru 10:18
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Политика
Путин поручил разработать дополнительные выплаты медработникам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:05
Политика
В семье Тимошенко произошла трагедия
Рамблер 10:16
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета, пассажиров эвакуировали.
РБК 09:53
Политика
Следствие по MH17 хочет допросить задержанного командира ПВО ДНР
Совместная следственная группа намерена допросить по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 бывшего командира ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в городе Снежное Владимира Цемаха, который был арестован украинскими властями по подозрению в причастности к трагедии, сообщает AP.
Коммерсантъ 09:44
Экономика
Власти посоветовали поднять цены на жилье в Москве
Минстрой России рекомендовал увеличить среднюю стоимость квадратного метра жилья в Москве и ряде других регионов в четвертом квартале 2019 года.
Lenta.ru 11:24
Финансы
Рынок золота на Московской бирже в январе-августе упал на 57,5%
Объем сделок с золотом на Московской бирже в январе-августе снизился на 57,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 11,04 тонны, с серебром – вырос почти в 2,7 раза, до 6,93 тонны, сообщает Московская биржа.
ПРАЙМ 11:00
Политика
Порошенко нашел в Раде новую работу
Порошенко ранее уже четырежды избирался в украинский парламент. Последний раз он выиграл выборы в 2012 году в Виннице.
Труд вчера в 15:12
Футбол
Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар намерен через суд взыскать с «Барселоны» 26 миллионов евро, которые он не получил в качестве подписного бонуса, когда продлевал контракт с испанцами летом 2016 года.
Матч ТВ 10:10
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Следователи предъявили студенту Высшей школы экономики Егору Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете, пишет «МК».
Ореанда-Новости 09:05
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Общество
В Москве трансгендер женился в СИЗО
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.
Газета.Ru 10:47
Кино
Скончалась актриса Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.
РЕН ТВ 05:44
Политика
Медведчук: от Конституции Украины могут остаться «ножки и рожки»
Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от неё останутся «ножки и рожки».
News.ru 08:45
Хоккей
Защитник Никлас Кронвалль завершил карьеру
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» Никлас Кронвалль решил завершить игровую карьеру, информирует официальный «твиттер» американской команды.
Чемпионат 10:44
Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Политика
Моди рассказал об особенных отношениях с Путиным
Известия 08:44
Происшествия
Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября
Российская газета 07:46
Единоборства
Стал известен первый соперник Усика в тяжелом весе
Бой между боксерами сорвался из-за травмы украинца. Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
Lenta.ru 11:09
Кино
Доля российских фильмов в прокате снизилась до минимума за 4 года
Почти в три раза упала и посещаемость – с 7,3 млн зрителей в прошлом году до 2,5 млн.
RuNews24.ru 03:30
Армия и оружие
На ВЭФ представили вертолет Ка-226Т для Индии
РИА Новости 04:10
Общество
Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг
Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей ранее грозил запрет на выезд за рубеж, сейчас у приставов нет к ней претензий, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
РИА Новости 11:31
Происшествия
Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара
Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара.
РБК 08:31
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Американский актер Микки Рурк предстал перед публикой после новой пластической операции.
Культуромания 10:56
Политика
Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.
Известия 10:06
Кино
Барецкий продает роли в фильме «Брат-3»
Мойка78 02:16
Экономика
«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%
В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб.
Ведомости вчера в 17:05