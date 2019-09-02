На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.

Политика Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".

Политика Путин поручил разработать дополнительные выплаты медработникам Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Шереметьево столкнулись два самолета На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета, пассажиров эвакуировали.

Политика Следствие по MH17 хочет допросить задержанного командира ПВО ДНР Совместная следственная группа намерена допросить по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 бывшего командира ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в городе Снежное Владимира Цемаха, который был арестован украинскими властями по подозрению в причастности к трагедии, сообщает AP.

Экономика Власти посоветовали поднять цены на жилье в Москве Минстрой России рекомендовал увеличить среднюю стоимость квадратного метра жилья в Москве и ряде других регионов в четвертом квартале 2019 года.

Финансы Рынок золота на Московской бирже в январе-августе упал на 57,5% Объем сделок с золотом на Московской бирже в январе-августе снизился на 57,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 11,04 тонны, с серебром – вырос почти в 2,7 раза, до 6,93 тонны, сообщает Московская биржа.

Политика Порошенко нашел в Раде новую работу Порошенко ранее уже четырежды избирался в украинский парламент. Последний раз он выиграл выборы в 2012 году в Виннице.

Футбол Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар намерен через суд взыскать с «Барселоны» 26 миллионов евро, которые он не получил в качестве подписного бонуса, когда продлевал контракт с испанцами летом 2016 года.

Происшествия Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму Следователи предъявили студенту Высшей школы экономики Егору Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете, пишет «МК».

Политика Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования» Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.

Общество В Москве трансгендер женился в СИЗО Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.

Кино Скончалась актриса Зинаида Славина Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.

Политика Медведчук: от Конституции Украины могут остаться «ножки и рожки» Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от неё останутся «ножки и рожки».

Хоккей Защитник Никлас Кронвалль завершил карьеру Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» Никлас Кронвалль решил завершить игровую карьеру, информирует официальный «твиттер» американской команды.

Происшествия Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы "Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.

Единоборства Стал известен первый соперник Усика в тяжелом весе Бой между боксерами сорвался из-за травмы украинца. Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Кино Доля российских фильмов в прокате снизилась до минимума за 4 года Почти в три раза упала и посещаемость – с 7,3 млн зрителей в прошлом году до 2,5 млн.

Общество Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей ранее грозил запрет на выезд за рубеж, сейчас у приставов нет к ней претензий, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Происшествия Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара.

Культура Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции Американский актер Микки Рурк предстал перед публикой после новой пластической операции.

Политика Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.