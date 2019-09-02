Финансы

ВедомостиВедомостиАналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
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Банк России до конца года может дважды снизить ключевую ставку

Накануне.Ru02:08

Аналитики ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на 25 б.п

Финмаркетвчера в 07:35

ЦБ обретает равновесие

Российская газета02 сентября в 12:16

Аналитики: Центробанк снизит ключевую ставку до уровня 2014 года

URA.Ru02 сентября в 17:08

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

Ведомости02 сентября в 14:52

Приближающийся к США ураган поможет Банку России снизить ставку

Московский Комсомолец02 сентября в 23:00

Снижению ставки ЦБ пока ничего не мешает

ПРАЙМ02 сентября в 06:36
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Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Говорить о реальном переходе на четырехдневную рабочую неделю пока рано, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
Российская газета 02:51
Транспорт

Туман стал помехой для посадки шести самолетов в аэропорту Челябинска

Густой туман не позволил шести самолетам приземлиться в аэропорту Челябинска в ночь на среду и утром.
ТАСС 01:28
Футбол

Представлен официальный логотип ЧМ-2022

Эмблема представляет собой стилизованную цифру 8 по числу стадионов, на котором пройдет турнир.
Советский спорт вчера в 13:46
Происшествия

В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

На победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову напал автохам.
РИА Новости вчера в 18:28
Авто

Названы самые надежные китайские автомобили

В рейтинге самых беспроблемных моделей китайских производителей больше, например в классе компактных минивэнов первенствовал Baojun 730, среди компактных хэтчбеков самым надежным стал Changan Eado XT, в сегменте среднеразмерных седанов выиграл Geely GC9, а в категории субкомпактных и среднеразмерных кроссоверов победили Chery Tiggo 3x и WEY VV6 соответственно.
Motor вчера в 10:43
Происшествия

Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал

Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru вчера в 10:48
Происшествия

В Северном Тушино нашли задушенную в ванной москвичку

Инцидент произошел 2 сентября в районе Северное Тушино. Полицейские обнаружили труп 32-летней москвички.
Вести Подмосковья 01:44
Происшествия

В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25

Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 09:48
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Футбол

Траты клубов РПЛ на трансферы оказались рекордными за последние годы

Клубы российской премьер-лиги (РПЛ) потратили 234,82 миллиона евро на трансферы летом текущего года.
Lenta.ru вчера в 08:36
Политика

Иран потребовал миллиарды за возвращение к ядерной сделке

Власти Ирана согласятся вернуться к исполнению условий ядерной сделки 2015 года — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — в том случае, если стране предоставят кредиты на 15 миллиардов долларов, как предлагала Франция.
Lenta.ru 02:48
Политика

Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд

Дождь вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова

Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Происшествия

Гособвинение попросило пять лет за урну с мусором

Как Мещанский суд не успел вынести приговор Евгению Коваленко В Мещанском суде сегодня рассматривали дело охранника и отставного офицера Евгения Коваленко, который толкнул сотрудника полиции, а затем бросил в спину росгвардейцу мусорный бак во время несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Коммерсантъ вчера в 16:27
Происшествия

Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор

По данным другого источника, похищенное имущество принадлежало деятелям кино Федору Бондарчуку и Евгению Миронову.
Вести.Ru вчера в 23:17
Энергетика

Якутский газ перегонят на спирт

Господин Тао заметил, что «потребуется некоторое время, чтобы добыча газа в Западной Якутии достигла 20 млрд кубометров», и на первом этапе мощность производства метанола составит 7,2–10,8 млн тонн в год в зависимости от количества сырья.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Политика

Лишить Путина денег: в США нашли способ остановить «Северный поток-2»

"Северный поток-2" предназначен для поставок природного газа из РФ в Европу по дну Балтийского моря.
Утро.ru 02:39
Армия и оружие

Стоимость бронеавтомобиля «Тайфун» для российской армии снизили на 30%

Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:22
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Общество

ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Здоровье

Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Политика

Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.
РБК 02:14
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

Лайнеры авиакомпаний "Аэрофлот" и Royal Flight столкнулись во время буксировки в аэропорту Шереметьево, сообщил источник РИА Новости.
РИА Новости вчера в 09:37
Здоровье

В Роскачестве перечислили базовые продукты завтрака школьника

Известия 01:18
Общество

Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Ведомости вчера в 22:23
Теннис

Димитров победил Федерера и вышел в полуфинал US Open на Медведева

Советский спорт 00:33
Футбол

Жирков мог летом перейти в «Тамбов» или «Балтику»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что летом мог продолжить карьеру в «Тамбове» или «Балтике».
Спорт-Экспресс вчера в 17:53
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