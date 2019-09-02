Финансы

ВедомостиВедомостиАналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
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Аналитики ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на 25 б.п

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Экономисты ждут от ЦБ снижения ставки до минимума с 2014 года

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Аналитики: Центробанк снизит ключевую ставку до уровня 2014 года

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Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

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ЦБ обретает равновесие

Российская газетавчера в 12:16

Снижению ставки ЦБ пока ничего не мешает

ПРАЙМвчера в 06:36
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:15, Вашингтон
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Армия и оружие

Небензя: Россия предоставит ООН данные о ситуации в Идлибе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона готова предоставить свои данные для независимого расследования ООН авиаударов в сирийской провинции Идлиб.
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Су-25 разбился на Северном Кавказе

Штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.
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В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей

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Смартфон работает на восьмиядерном процессоре и в зависимости от конфигурации будет предлагаться с 4 или 6 ГБ оперативной и 64 и 128 ГБ встроенной памяти.
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Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд

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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
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Происшествия

В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина

Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.
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