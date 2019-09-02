Финансы
ВедомостиАналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:15, Вашингтон
Авто
Официально представлен Nissan Juke нового поколения
За рулем Кубань 12:16
Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Все города из списка находятся в Азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды.
РБК 20:24
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Здоровье
В Приамурье появилось шесть новых очагов африканской чумы свиней
Российская газета вчера в 23:39
Космос
Астероид крупнее самого большого небоскреба сблизится с Землей
Потенциально опасным считается космическое тело, проходящее на расстоянии меньше радиуса орбиты Луны — примерно 384 тыс. км. Также отмечается, что вероятность столкновения открытых крупных астероидов с Землей достаточно маленькая.
Петрозаводск говорит 08:03
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Авто
Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости вчера в 08:15
Наука
Полиция Франции обезвредила крупный криптовалютный ботнет хакеров
Французское сотрудники полиции захватили сервер злостных хакеров для уничтожения ботнета, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:51
Армия и оружие
Небензя: Россия предоставит ООН данные о ситуации в Идлибе
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона готова предоставить свои данные для независимого расследования ООН авиаударов в сирийской провинции Идлиб.
RT на русском 17:10
Происшествия
Су-25 разбился на Северном Кавказе
Штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.
Газета.Ru 08:00
Общество
В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей
Отмечается, что по данным ЦБ, порядка 97% преступлений совершаются с помощью методов социальной инженерии — введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам - своим собственным или банка.
RT на русском 19:05
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости вчера в 08:50
Гаджеты
Новый смартфон Honor с тройной камерой появился в TENAA
Смартфон работает на восьмиядерном процессоре и в зависимости от конфигурации будет предлагаться с 4 или 6 ГБ оперативной и 64 и 128 ГБ встроенной памяти.
Astera 16:00
Общество
Указ губернатора отменит строительство элитной высотки
Фонд общественного контроля «В поле зрения» выяснил, что разрешение на строительство высотки стало возможным благодаря «специальному» постановлению № 359-пп Правительства Иркутской области, которое сейчас оспаривается в областном суде.
Сибирские Новости 21:00
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 21:08
Происшествия
Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа
Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.
Ведомости 14:00
Происшествия
В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина
Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.
Газета.Ru 13:34
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Зарегистрировавшись на парковке, путешественник сообщил ее сотрудникам, что намерен уйти на сутки, после чего взял свою собаку и ушел в горы.
Российская газета 06:44
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве
В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.
RT на русском 14:00
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания 10:56
Экономика
Минпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год
Российская газета 07:40
Политика
Скончалась сестра Юлии Тимошенко
Российская газета 14:16
Шоу-бизнес
61-летняя Шэрон Стоун в купальнике выглядит вдвое моложе
Особого уважения заслуживает и тот факт, что прекрасную физическую форму Шэрон Стоун поддерживает, имея целый букет серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет и астма.
Wday.ru 08:30
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Технологии
Поправки в законы для получения госуслуг по биометрии внесут осенью
"Правительством принято решение, и осенью будут внесены изменения в соответствующие законы, в соответствии с которыми эта система (Единая биометрическая система (ЕБС) - ред.) будет использоваться для идентификации при получении государственных услуг", - сказал Осеевский, выступая на Восточном экономическом форуме.
РИА Новости 22:10