На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.

Общество В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом Все города из списка находятся в Азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Космос Астероид крупнее самого большого небоскреба сблизится с Землей Потенциально опасным считается космическое тело, проходящее на расстоянии меньше радиуса орбиты Луны — примерно 384 тыс. км. Также отмечается, что вероятность столкновения открытых крупных астероидов с Землей достаточно маленькая.

Происшествия В турецком отеле утонула российская девочка Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.

Авто Группа ГАЗ представила новую «Газель» Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».

Наука Полиция Франции обезвредила крупный криптовалютный ботнет хакеров Французское сотрудники полиции захватили сервер злостных хакеров для уничтожения ботнета, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Армия и оружие Небензя: Россия предоставит ООН данные о ситуации в Идлибе Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона готова предоставить свои данные для независимого расследования ООН авиаударов в сирийской провинции Идлиб.

Происшествия Су-25 разбился на Северном Кавказе Штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.

Общество В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей Отмечается, что по данным ЦБ, порядка 97% преступлений совершаются с помощью методов социальной инженерии — введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам - своим собственным или банка.

Политика Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.

Гаджеты Новый смартфон Honor с тройной камерой появился в TENAA Смартфон работает на восьмиядерном процессоре и в зависимости от конфигурации будет предлагаться с 4 или 6 ГБ оперативной и 64 и 128 ГБ встроенной памяти.

Общество Указ губернатора отменит строительство элитной высотки Фонд общественного контроля «В поле зрения» выяснил, что разрешение на строительство высотки стало возможным благодаря «специальному» постановлению № 359-пп Правительства Иркутской области, которое сейчас оспаривается в областном суде.

Происшествия Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.

Происшествия Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.

Происшествия В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.

Происшествия В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином Зарегистрировавшись на парковке, путешественник сообщил ее сотрудникам, что намерен уйти на сутки, после чего взял свою собаку и ушел в горы.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.

Шоу-бизнес 61-летняя Шэрон Стоун в купальнике выглядит вдвое моложе Особого уважения заслуживает и тот факт, что прекрасную физическую форму Шэрон Стоун поддерживает, имея целый букет серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет и астма.

Политика Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.