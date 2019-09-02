Финансы

ВедомостиВедомостиАналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

Если ставка будет снижена до 7%, то окажется в среднесрочном интервале нейтральной ставки – 6–7%, указывает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. Не исключено и более сильное снижение ставки – на 50 б. п. – в условиях августовской дефляции, указывают аналитики Альфа-банка.
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Заседание ЕЦБ 12 сентября может стать историческим и изменить евро

Российская газетавчера в 23:00

Аналитики: Центробанк снизит ключевую ставку до уровня 2014 года

URA.Ruвчера в 17:08

Экономисты спрогнозировали снижение ставки ЦБ до минимума с 2014 года

РБКвчера в 16:52

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

Ведомостивчера в 14:52

У ЦБ РФ имеются все основания для еще одного снижения ключевой ставки до 7% годовых

Finam.Ruвчера в 09:45

Снижению ставки ЦБ пока ничего не мешает

ПРАЙМвчера в 06:36

Бегство в финансовый антимир

Царьград01 сентября в 06:00
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Общество

Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ

Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:38
Интернет

В «Сколково» предложили принимать законы c использованием big data

Эксперты инновационного центра «Сколково» выступили с предложением оперативной корректировки законов с помощью big data (инструменты и методы для обработки больших массивов структурированных и неструктурированных данных).
REGNUM 02:15
Происшествия

Восемь детей погибли при нападении на школу в Китае

Известия 00:55
Экономика

Минкомсвязи не ожидает проблем при четвертой волне перехода на «цифру»

Все регионы четвертой волны готовы к переходу на цифровое вещание, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме замглавы Минкомсвязи России министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
РИА Новости вчера в 23:16
Политика

Против экс-спикера Рады Парубия завели ещё одно уголовное дело

Против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия было открыто ещё одно уголовное дело, сообщили 3 сентября «Украинские новости».
REGNUM 01:33
Происшествия

Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 01:55
Шоу-бизнес

Анна Михайловская судится с бывшим мужем из-за сына

Российская актриса Анна Михайловская минувшим летом официально расторгла брак с коллегой по актерскому цеху Тимофеем Каратаевым.
Дни24 00:52
Политика

Депутаты приняли отставку мэра Златоуста

Новый День 02:01
Происшествия

В Нью-Джерси отменили парад после обнаружения взрывчатки

В американском городе Саут-Плейнфилд (штате Нью-Джерси) отменили парад по случаю Дня труда после обнаружения взрывчатки, сообщает ABC.
МИР 24 вчера в 17:43
Политика

Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму

Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК вчера в 06:22
Происшествия

На Урале инспектор ГИБДД отправится в колонию за липовые ДТП

В Свердловской области осужден экс-сотрудник ГИБДД 36-летний Алексей Лошаков — по просьбе своего знакомого он оформлял аварии, которые в реальности не происходили.
URA.Ru 01:23
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Газета.Ru 02:08
Экономика

Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку

Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд.
Известия вчера в 19:25
Кино

Культовый фильм «Матрица» вновь покажут в кинотеатрах России

Свободная Пресса 01:13
Происшествия

Россиянина задержали на яхте с 800 кг кокаина

Телеканал 360° вчера в 10:33
Происшествия

В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек

Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
Экономика

Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика

В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии

Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Экономика

Промопроизводство замедлило рост

За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Политика

Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Происшествия

Суд арестовал ключевого фигуранта по делу Абызова

Как отмечает «Коммерсантъ», Пикалова может оказаться ключевым фигурантом в деле против Абызова.
Ведомости вчера в 20:15
Общество

В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата.
Интерфакс вчера в 01:25
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Политика

Граффити в память об Александре Захарченко появилось в Турине

Взгляд.ру вчера в 05:14
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество

В России могут ограничить использование маркировки «эко» и «био»

Роскачество предлагает ограничить вольное использование маркировки продуктов метками «эко», «био» и «фермерские».
News.ru 00:02
Общество

В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа

В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Происшествия

В Киргизии наложили арест на мечеть, построенную Атамбаевым

Первомайский районный суд Бишкека наложил арест на мечеть, построенную экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
РИА Новости 01:56
Игры

Ужасы на гигантском космическом корабле: вышел тизер Negative Atmosphere

По сюжету главный герой — доктор Сэмюэл Эдвардс оказывается на «гигантском» космическом корабле «Русанов», который столкнулся с проблемой неизвестной эпидемии.
REGNUM 01:43
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