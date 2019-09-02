Понижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов ожидается на ближайшем заседании Центрального Банка (ЦБ) РФ, 2 сентября сообщают «Ведомости». По мнению опрошенных изданием экономистов, на заседании ЦБ, которое состоится 6 сентября, будет принято решение о снижении ставки до 7%.

ЦБ РФ может снизить ключевую ставку до 7%

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